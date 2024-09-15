«طرق دبي» تفتتح جسرين رئيسين ضمن مشروع تطوير تقاطع شارع جرن السبخة

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات، اليوم، جسرين رئيسين ضمن مشروع تطوير تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد، ويبلغ طول الجسر الأول 601 متر، بسعة مسارين، بطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية من شارع جرن السبخة شرقاً باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، ومنه شمالاً باتجاه القصيص وديرة، بينما يبلغ طول الجسر الثاني 664 متراً، بسعة مسارين، ويسمح باستمرارية الحركة المرورية الحرة، وتفادي التداخل المروري للحركة القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد، المتجهة جنوباً إلى شارع اليلايس، باتجاه ميناء جبل علي، وتقدر الطاقة الاستيعابية للجسر بنحو 3200 مركبة في الساعة.

وستُستكملُ جميع أعمال المشروع في شهر أكتوبر المقبل، وذلك بافتتاح الجسر الأخير الذي يربط تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الأصايل، ويبلغ طوله 943 متراً، وبسعة مسارين في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية تبلغ 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويسمح الجسر باستمرارية الحركة المرورية الحرة الواصلة بين شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد.

97 % نسبة الإنجاز

وأعلن معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 97% من مشروع تطوير تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد، الذي يأتي تنفيذه في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، وكذلك متابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وقال الطاير: يعد محور شارع جرن السبخة، أحد المحاور المهمة التي تربط بين شارعي الشيخ زايد والشيخ محمد بن زايد، ويسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية، بين شارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الخيل الأول، وشارع الأصايل، ويتضمن المشروع تنفيذ أربعة جسور، بطول 2874 مترا، وبطاقة استيعابية قدرها 17600 مركبة في الساعة، مشيراً إلى أن الهيئة افتتحت في يونيو الماضي جسراً رئيساً بطول

666 متراً، بسعة مسارين، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 3200 مركبة في الساعة، وساهم الجسر في تحقيق انسيابية حركة السير، وتفادي تداخل الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ محمد بن شارع زايد إلى طريق الخدمة المؤدي إلى مداخل منطقة عقارات جميرا للجولف: (Jumeirah Golf Estate)، ومدينة دبي للإنتاج: (Dubai Production City).

خفض زمن الرحلة

وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن مشروع تطوير تقاطع شارع جرن السبخة سيسهم عند اكتماله في اختصار المسافة، وخفض زمن الرحلة للحركة المرورية المتجهة من شارع جرن السبخة إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه القصيص وديرة، بنسبة 40%، حيث سينخفض الوقت المستغرق من 20 دقيقة إلى 12 دقيقة خلال ساعات الذروة، كما يسهم في خفض زمن الرحلة للحركة المرورية المتجهة من شارع الشيخ محمد بن زايد يميناً إلى شارع اليلايس باتجاه ميناء جبل علي، من 21 دقيقة إلى 7 دقائق، بنسبة 70%.

ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال طرق بطول يزيد على سبعة كيلومترات، وتطوير التقاطعات السطحية على طريق الخدمات المحاذي لشارع الشيخ محمد بن زايد، إلى جانب أعمال إنارة الطرق والإشارات الضوئية، والأنظمة المرورية، وتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة أنظمة الري.

خطة شاملة

تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ مشروع تطوير تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد، يأتي استكمالاً للخطة الشاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات، لتطوير محاور الطرق الاستراتيجية والطرق الشريانية باتجاه (الشرق والغرب)، مثل محوري شارع اليلايس وشارع إكسبو، اللذين أنجزتهما الهيئة في السنوات الماضية، وتدعم تلك المحاور منظومة التنقل في إمارة دبي، وتخدم العديد من المشاريع التطويرية على جانبي الطرق، وتستوعب الأحجام المرورية الحالية والمستقبلية.