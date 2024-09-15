سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس السلفادور بالعيد الوطني لبلاده

سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس السلفادور بالعيد الوطني لبلاده
التاريخ
9/15/2024 5:06:56 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 15 - 9 (كونا) -- بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نجيب بوكيلي رئيس جمهورية السلفادور الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. (النهاية)
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