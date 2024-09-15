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سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس غواتيمالا بالعيد الوطني لبلاده

9/15/2024 5:06:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 9 (كونا) -- بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس برناردو أريفالو رئيس جمهورية غواتيمالا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.(النهاية)

ا ف ح




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