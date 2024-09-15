(دار السبائك): الذهب يسجل مستويات قياسية جديدة نهاية تداولات الاسبوع الماضي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 15 - 9 (كونا) - أغلقت أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى قياسي جديد لتبلغ 2578 دولارا للاونصة فيما سجلت العقود الاجلة (تسليم ديسمبر) زيادة قدرها 15ر1 بالمئة او ما يعادل 30 دولارا أمريكيا لتبلغ 2610 دولارات.
وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية ان هذه القفزة أدت إلى مكاسب أسبوعية بلغت 4ر3 بالمئة منهية سلسلة خسائر استمرت لمدة أسبوعين متتاليين.
وذكر التقرير أن هذا الصعود جاء نتيجة لانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 3ر0 بالمئة ليصل 101 نقطة أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى جانب تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية أمام توقعات قوية بخفض كبير لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) ما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين ضد مخاطر السوق.
وأشار التقرير الى تراجع توقعات التضخم للمستهلكين في الولايات المتحدة إلى 7ر2 بالمئة لشهر سبتمبر الحالي وهي أدنى قراءة منذ ديسمبر 2020 ما يزيد من احتمالية خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وافاد التقرير أن البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي مما يعكس الثقة في انخفاض التضخم الاوروبي "وهذه التحركات إلى جانب سياسات نقدية مشابهة من بنوك مركزية أخرى دعمت أسعار الذهب على المستوى العالمي الاسبوع الماضي".
وأوضح انه في ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في تحقيق المزيد من المكاسب في حين يراقب المستثمرون عن كثب قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي وتأثيرها على الأسواق.
وأضاف أن بعض المحللين يتوقعون وصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة في المستقبل القريب نتيجة للتطورات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية في مناطق مختلفة مثل الشرق الأوسط والبحر الأحمر بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى الصعيد المحلي بين التقرير ان سعر الذهب عيار (24) اغلق عند 250ر25 دينار للجرام بينما بلغ سعر الذهب عيار (22) حوالي 150ر23 دينار للجرام بينما استقرت أسعار الفضة عند 343 دينار للكيلو.(النهاية) س م ر / ط أ ب
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