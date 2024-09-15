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(دار السبائك): الذهب يسجل مستويات قياسية جديدة نهاية تداولات الاسبوع الماضي

9/15/2024 5:06:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 9 (كونا) - أغلقت أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى قياسي جديد لتبلغ 2578 دولارا للاونصة فيما سجلت العقود الاجلة (تسليم ديسمبر) زيادة قدرها 15ر1 بالمئة او ما يعادل 30 دولارا أمريكيا لتبلغ 2610 دولارات.
وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية ان هذه القفزة أدت إلى مكاسب أسبوعية بلغت 4ر3 بالمئة منهية سلسلة خسائر استمرت لمدة أسبوعين متتاليين.
وذكر التقرير أن هذا الصعود جاء نتيجة لانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 3ر0 بالمئة ليصل 101 نقطة أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى جانب تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية أمام توقعات قوية بخفض كبير لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) ما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين ضد مخاطر السوق.
وأشار التقرير الى تراجع توقعات التضخم للمستهلكين في الولايات المتحدة إلى 7ر2 بالمئة لشهر سبتمبر الحالي وهي أدنى قراءة منذ ديسمبر 2020 ما يزيد من احتمالية خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وافاد التقرير أن البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي مما يعكس الثقة في انخفاض التضخم الاوروبي "وهذه التحركات إلى جانب سياسات نقدية مشابهة من بنوك مركزية أخرى دعمت أسعار الذهب على المستوى العالمي الاسبوع الماضي".
وأوضح انه في ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في تحقيق المزيد من المكاسب في حين يراقب المستثمرون عن كثب قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي وتأثيرها على الأسواق.
وأضاف أن بعض المحللين يتوقعون وصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة في المستقبل القريب نتيجة للتطورات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية في مناطق مختلفة مثل الشرق الأوسط والبحر الأحمر بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى الصعيد المحلي بين التقرير ان سعر الذهب عيار (24) اغلق عند 250ر25 دينار للجرام بينما بلغ سعر الذهب عيار (22) حوالي 150ر23 دينار للجرام بينما استقرت أسعار الفضة عند 343 دينار للكيلو.(النهاية) س م ر / ط أ ب

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