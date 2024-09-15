بكين: انسحاب سفينة فلبينية رست ببحر الصين الجنوبي لخمسة أشهر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 15 - 9 (كونا) -- اعلنت السلطات البحرية الصينية اليوم الأحد إن الفلبين سحبت سفينة تابعة لها من جزيرة (شيانبين جياو) المرجانية ببحر الصين الجنوبي بعد أن رست بقربها لمدة نحو خمسة أشهر.
وقال المتحدث الإعلامي باسم خفر السواحل الصيني ليو دي جيون في بيان إن "السفينة رقم (9701) التابعة لخفر السواحل الفلبيني انسحبت من جزيرة (شيانبين جياو) الصينية في الساعة الثانية ظهر أمس السبت بتوقيت بكين".
ودعا المتحدث مانيلا إلى "الكف عن المخاطرة وانتهاك السيادة الصينية" حاثا إياها على التعاون مع الصين لدعم جدية (اعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي).
ولفت الى ان السفينة الفلبينية رست بالقرب من مياه جزيرة (شيانبين جياو) منذ 17 إبريل الماضي ولم تنجح الفلبين في محاولاتها المتكررة لنقل وإعادة الإمدادات إلى السفينة خلال الأشهر الأخيرة معتبرا أن التصرفات الفلبينية "تشكل انتهاكا خطير لسيادة الصين وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين".
وشدد في هذا المجال على ان بلاده "تملك سيادة لا تقبل الجدل" على مجموعة جزر (نانشا تشيونداو) بما فيها جزيرة (شيانبين جياو) المرجانية والمياه المحيطة بها.
واكد ايضا عزم بكين على مواصلة أنشطة حماية الحقوق وإنفاذ القانون في المياه الخاضعة لولايتها القضائية بهدف حماية سيادتها الوطنية ومصالحها البحرية. (النهاية)
س ل ق / ا ب خ
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