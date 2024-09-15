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بكين: انسحاب سفينة فلبينية رست ببحر الصين الجنوبي لخمسة أشهر

9/15/2024 5:06:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 15 - 9 (كونا) -- اعلنت السلطات البحرية الصينية اليوم الأحد إن الفلبين سحبت سفينة تابعة لها من جزيرة (شيانبين جياو) المرجانية ببحر الصين الجنوبي بعد أن رست بقربها لمدة نحو خمسة أشهر.
وقال المتحدث الإعلامي باسم خفر السواحل الصيني ليو دي جيون في بيان إن "السفينة رقم (9701) التابعة لخفر السواحل الفلبيني انسحبت من جزيرة (شيانبين جياو) الصينية في الساعة الثانية ظهر أمس السبت بتوقيت بكين".
ودعا المتحدث مانيلا إلى "الكف عن المخاطرة وانتهاك السيادة الصينية" حاثا إياها على التعاون مع الصين لدعم جدية (اعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي).
ولفت الى ان السفينة الفلبينية رست بالقرب من مياه جزيرة (شيانبين جياو) منذ 17 إبريل الماضي ولم تنجح الفلبين في محاولاتها المتكررة لنقل وإعادة الإمدادات إلى السفينة خلال الأشهر الأخيرة معتبرا أن التصرفات الفلبينية "تشكل انتهاكا خطير لسيادة الصين وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين".
وشدد في هذا المجال على ان بلاده "تملك سيادة لا تقبل الجدل" على مجموعة جزر (نانشا تشيونداو) بما فيها جزيرة (شيانبين جياو) المرجانية والمياه المحيطة بها.
واكد ايضا عزم بكين على مواصلة أنشطة حماية الحقوق وإنفاذ القانون في المياه الخاضعة لولايتها القضائية بهدف حماية سيادتها الوطنية ومصالحها البحرية. (النهاية)

س ل ق / ا ب خ



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