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إصابة 9 إسرائيليين خلال هروبهم إلى الملاجئ خوفا من صاروخ يمني

9/15/2024 5:03:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصيب 9 إسرائيليين بجروح خلال هربهم فور سماع صافرات الإنذار بحدوث قصف صاروخي على تل أبيب وسط إسرائيل.
أعلن الناطق باسم مركز طبي في إسرائيل وصول 9 مصابين إسرائيليين لتلقي العلاج من إصابات تعرضوا لها أثناء فرارهم إلى الملاجئ فور سماع الإنذارات بقصف صاروخي، والتي دوت صباح اليوم الأحد في تل أبيب ومناطق محيطة بها.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي "إن الصاروخ الباليستي قطع حوالي 2000 كيلومتر واستغرق 15 دقيقة للوصول إلى هدفه".

وقال العضو السابق في "مجلس الحرب" الإسرائيلي غادي آيزنكوت تعليقا على الصاروخ الذي أطلق من اليمن: "المشكلة هي عدم الربط بين أهداف الحرب والاستراتيجية المطلوبة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن دوي صافرات الإنذار سمع في تجمعات سكنية كثيرة وسط البلاد ومنطقة غوش دان وموديعين والقدس، ولم تصدر قيادة الجبهة الداخلية أي تعليمات استثنائية الى السكان.

الجدير بالذكر أن الصاروخ الذي اعترضته منظومة "حيتس2" سقط على بعد 6 كيلومترات فقط من مطار "بن غوريون" الدولي في تل أبيب.

كما أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة حالة الخوف التي انتابت العديد من الإسرائيليين تزامنا مع دوي صافرات الإنذار في تل أبيب وما حولها خلال عملية اعتراض نفذها الجيش الإسرائيلي ضد صاروخ باليستي مصدره اليمن. RT

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