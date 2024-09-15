حكمت الثقافة تقيم حفلا لتكريم الدوق بشارات

MENAFN - Alghad Newspaper) بحضور سمو الأمير رعد بن زيد والأميرة ماجدة رعد، كرمت الثقافة السيدة هيفاء النجار الدوق ممدوح بشارات خلال المعرض الذي قامت بافتتاحه وكان من تنظيم مبادرة حكمت الثقافة بالتعاون مع دارة التصوير وذلك يوم الأحد الماضي ٢٠٢٤/٩/٨ في جاليري مهنا الدرة /مديرية مسرح أسامة المشيني.



حيث أقيمت احتفالية مميزة تليق بلقب (حارس ذاكرة عمان)سبقها عرض فلم وثائقي يتحدث عن سيرة ومسيرة المكرم من قبل اصدقائه وتلاميذه وذكريات مروا بها معا بالتفاصيل الجميلة والدقيقة لتروي الكثير من الحكايا التي ربطتهم بممدوح بشارات فقد كان له الأثر الكبير في حياتهم كمعلم وملهم ورفيق ووصفوه بالمدرسة الكبيرة والاب الروحي لهم الذي تعلموا منه معنى العطاء والانتماء وحب العمل.



وتحدثوا عن قربه وحبه الشديد لمدينة عمان وارتباطه العميق بتاريخها قديما وحديثا وكيف احدث اختلاف فيها لتكون وجهة للسياح والمثقفين من مختلف أنحاء العالم.



وأشادت النجار بدور ممدوح بشارات في الحفاظ على تاريخ وذاكرة عمان ثقافيا وسياحيا وتوثيقها بمختلف مراحلها وبمبادراته الإنسانية ودعمه للمواهب والإبداع بجميع أشكاله.



ووجهت تحيتها لزوجة الدوق بشارات السيدة بسمه التي كان لها دور كبير في مسيرته ووقوفها الدائم إلى جانبه. واشارت إلى أن ممدوح بشارات يعد جزء مهم من عمان وقدم الاردن للعالم بشكل جميل من خلال مخيبه والكثير من أصدقاء الدوق الأجانب والعرب تعرفوا على الاردن من خلاله ويمتلك محبة واحترام الجميع بما فيهم اولادنا واحفادنا.



وعبر ماهر قدورة مؤسس مبادرة حكمت الثقافة ومؤسسة الجود للرعاية العلمية عن شكره وامتنانه للدوق بشارات على الجهود التي قام بها رغبة ومحبة من أجل الوطن وخصوصا مدينة عمان وقال قدوره : من لا يشكر الناس لا يشكر الله وممدوح بشارات قامة عظيمة تستحق التكريم والتقدير والشكر قدم الكثير من قلبه دون أن يطلب أحد منه ذلك لقد كان للدوق بشارات مشروعه المهم والقيم لخدمة وطنه بالحفاظ على ذاكرة مدينة عمان من منظوره ورؤيته الخاصة لقيمة الزمان والمكان .



وبين قدوره أهمية مسرح أسامة المشيني وموقعه في جبل اللويبدة وأكد أن حكمت الثقافة جعلت انطلاقتها من هذا المكان لتستطيع القيام بفعالياتها ونشاطاتها الثقافية لتكون اللويبدة قبلة وواجهة للثقافة والفن والمثقفين في عمان والاردن باذن الله.



وتابع قدوره : (لدينا مشاريع كثيرة ولكن أهمها تكريم الأشخاص الذين قدموا من أعماقهم لذاكرة عمان والدوق بشارات على رأسهم).

وختم حديثه بالترحيب والشكر للجميع وتمنى لهم قضاء وقت جميل وممتع بمشاهدة المعرض في جاليري مهنا الدرة الذي عملت حكمت الثقافة على تجديده وتطويره للأفضل



وتحدثت ليندا خوري مؤسس دارة التصوير عن ممدوح بشارات حيث قالت لقد عمل بشارات من أجل عمان وحافظ عليها وبقي متمسكا بالسكن ببيت والده في جبل الجوفه وعلى الإرث القديم الذي تركه له لم يتخلى عنه رغم تطور المدينة وتوسعها واضافت: اننا حين نقترب من ممدوح بشارات نقترب من عمان من المحال أن تذكر عمان دون ذكر ممدوح بشارات لقد تعرفت على هذه القامة الكبيرة بعد تأسيسي لدارة التصوير في العام ٢٠٠٧ وبعد عام اقمت معرض وحضر لزيارتي والتعرف علي وعلى طبيعة عملي وعلى المكان وكان من المشجعين لمشروعي ومؤيدا وفخورا به





يذكر أن المعرض يستمر حتى الثامن من تشرين الاول المقبل،

ويحتوي على مقتنيات تراثية للدوق تعكس حقبا تاريخية متنوعة بالإضافة الى اعمالا فنية تشكيلية على مدى عقود.