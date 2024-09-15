الصناعة والتجارة تطرح عطاءين لشراء كميات من القمح والشعير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاءين لشراء 100- 120 ألف طن من القمح، و 100- 120 ألف طن من الشعير.
ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء المطلوب، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً غير مستردة للعطاء الواحد، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض لعطاء القمح هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 18-9 الحالي، وآخر موعد لقبول العروض لعطاء الشعير الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 19-9.
واشترطت الوزارة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.-(بترا)
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