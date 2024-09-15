الصناعة والتجارة تطرح عطاءين لشراء كميات من القمح والشعير



ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء المطلوب، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً غير مستردة للعطاء الواحد، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض لعطاء القمح هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 18-9 الحالي، وآخر موعد لقبول العروض لعطاء الشعير الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 19-9.



واشترطت الوزارة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.-(بترا)