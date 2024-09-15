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الصناعة والتجارة تطرح عطاءين لشراء كميات من القمح والشعير

9/15/2024 5:02:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاءين لشراء 100- 120 ألف طن من القمح، و 100- 120 ألف طن من الشعير.


ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء المطلوب، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً غير مستردة للعطاء الواحد، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض لعطاء القمح هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 18-9 الحالي، وآخر موعد لقبول العروض لعطاء الشعير الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 19-9.


واشترطت الوزارة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.-(بترا)

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