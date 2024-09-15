استمرار دوام المؤسسة المدنية يوم غد الاثنين



وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الأحد، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعياً لمتابعة صفحة المؤسسة الرسمية على موقع فيسبوك، للاطلاع على الأسواق التي ستباشر عملها غداً.



وأشار إلى أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة عمان، وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS باسم (متجر المؤسسة المدنية).

