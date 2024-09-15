اليرموك تحصل على شهادة الاعتماد الدولي في جودة التعليم السياحي والفندقي



وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، في تصريح اليوم الأحد ، إن هذا الإنجاز يُتوج الجهود التي بذلتها وتبذلها الكلية في تطوير مناهجها وخططها الدراسية، لمواكبة التطورات الحديثة في التعليم السياحي والفندقي، مشيدا بجهود أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الكلية لتقديم كل ما هو مفيد لتسهيل الطلبة وتعزيز معارفهم العلمية ومهاراتهم التطبيقية.



وأضاف أن حصول الكلية على هذه الاعتمادية الدولية، يُبرهن أن جامعة اليرموك تسير بشكل صحيح في ملف الاعتمادات والجودة وفق أقصى المعايير الأكاديمية المطلوبة، لافتا إلى ما حققته الجامعة من تقدمٍ في تصنيف QS العالمي للجامعات / التخصصات، الصادر في نيسان الماضي من العام الحالي، والذي صُنفت فيه ضمن فئة أفضل 101-150 جامعة حول العالم في مجال إدارة السياحة والضيافة والترفيه.



من جهته، أكد عميد الكلية الدكتور أكرم رواشدة، أن حصول الكلية على هذه الاعتمادية من شأنه المساهمة في زيادة التنافسية لخريجي الكلية في سوق السياحة والفنادق الوطني والعربي والدولي، إضافة إلى استخدام شعار "التيدكوال" للتسويق لبرامج الكلية، وتوفير فرص تدريبية مجانية عن بعد لطلبة الكلية في المجالات الفندقية والسياحية من أكاديمية "التيدكوال" التابعة لمنظمة السياحة العالمية.



وأشار إلى أهمية هذه الاعتمادية الدولية في زيادة قدرة طلبة الكلية وأساتذتها على الانخراط في المشاريع الدولية التي تنظمها منظمة السياحة العالمية، وبالتالي رفع مستوى الثقة التي تتعزز لدى المشغلين في القطاع السياحي والفندقي بطلبة الكلية وخريجيها.



يذكر أن جامعة اليرموك، هي واحدة من بين 4 جامعات عربية، حاصلة على شهادة الاعتماد الدولي في جودة التعليم السياحي والفندقي.-(بترا)