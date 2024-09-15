1.6٪ معدل التضخم السنوي بالسعودية خلال شهر أغسطس

(MENAFN
- Al Watan)
بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة خلال شهر أغسطس من عام 2024م مانسبته 1.6% مقارنة بشهر أغسطس 2023م، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء,
ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9% وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 3.4% حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.7% في شهر أغسطس 2024م، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 10.8% وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أغسطس 2024م
كما ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9% متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 4.6% كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفا عا نسبة 1.5٪ متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.6%
MENAFN15092024000089011017ID1108675021
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.