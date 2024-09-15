1.6٪ معدل التضخم السنوي بالسعودية خلال شهر أغسطس

MENAFN - Al Watan) بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة خلال شهر أغسطس من عام 2024م مانسبته 1.6% مقارنة بشهر أغسطس 2023م، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء,

ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9% وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 3.4% حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.7% في شهر أغسطس 2024م، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 10.8% وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أغسطس 2024م

كما ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9% متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 4.6% كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفا عا نسبة 1.5٪ متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.6%