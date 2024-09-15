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استطلاع: نسبة كبيرة من الأمريكيين لا يخططون للحصول على لقاح كورونا الجديد

9/15/2024 4:45:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وجد استطلاع جديد في الولايات المتحدة، شمل أكثر من 1000 شخص، أن عددا كبيرا من الأمريكيين يخططون لعدم الحصول على المزيد من لقاحات كورونا.

وقال 37% من الأشخاص إنهم حصلوا على لقاح في الماضي، ولكنهم لا يخططون للحصول عليه مرة أخرى.

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بينما قال 43% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجراه مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو، إنهم حصلوا على لقاح كورونا، ويخططون للحصول على لقاح محدث.

وقالت نورا كولبورن، المديرة الطبية لعلم الأوبئة السريرية في مستشفى ريتشارد إم روس للقلب في ولاية أوهايو:“نحن في بداية موسم الفيروسات التنفسية، حيث يوجد التهديد الثلاثي المتمثل في الإنفلونزا وكورونا والفيروس المخلوي التنفسي”.

وأكدت كولبورن، أن التطعيمات آمنة وفعالة للغاية في منع الأمراض الخطيرة والوفيات.

وأضافت أن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة والنساء الحوامل معرضون بشكل خاص للخطر خلال موسم الفيروسات التنفسية.

وعلى الرغم من ارتفاع حالات كورونا خلال الصيف، تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن الحالات تتراجع أو من المرجح أن تتراجع في 31 ولاية بينما تتزايد في ثلاث ولايات.

لا يزال الأطباء يشجعون الجميع، باستثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، على الحصول على لقاح كورونا المحدث، ويوصون بأن يحصل البالغون والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات على لقاح الإنفلونزا كل عام.

المصدر:

MENAFN15092024000202011048ID1108675019

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