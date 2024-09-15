أمريكا تعد حزمة مساعدات جديدة كبيرة لأوكرانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الرئيس جو بايدن يتطلع إلى مناقشة استراتيجية الحرب في أوكرانيا مع نظيره فولوديمير زيلينسكي هذا الشهر، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل على إعداد حزمة مساعدات“كبيرة”.
وقال زيلينسكي، إنه يريد تقديم“خطة نصر” إلى بايدن ونائبته كاملا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب، وهي الخطة التي قال عنها إنها يمكن أن تدفع روسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا عبر الطرق الدبلوماسية.
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وقال سوليفان، السبت:“أعتقد أننا بحاجة إلى استراتيجية شاملة للنجاح في هذه الحرب وهذا ما يقول الرئيس زيلينسكي إنه يحمله معه، لذلك نحن نتطلع بشدة إلى الجلوس ومناقشة ذلك والرئيس بايدن حريص على إجراء هذه المباحثات”.
وجاءت تصريحات سوليفان عبر رابط فيديو في مؤتمر يالطا للاستراتيجية الأوروبية الذي نظمته مؤسسة فيكتور بينتشوك في كييف.
وقال إن الولايات المتحدة تهدف أيضا إلى إعداد حزمة مساعدات“كبيرة” بنهاية هذا الشهر في إطار عملها على منع أي اختراق كبير من جانب روسيا في شرق أوكرانيا.
وتتقدم القوات الروسية في أجزاء من شرق أوكرانيا من بينها المناطق الواقعة في محيط بوكروفسك، وهي المنطقة التي قال سوليفان إنها تشكل“مصدر قلق استثنائيا”.
ومع تكثيف روسيا لهجماتها الصاروخية على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا هذا العام، طالبت كييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.
وقال سوليفان إن هذا الأمر محل“مشاورات مكثفة” بين الحلفاء والشركاء، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيناقشه بايدن وزيلينسكي أيضا.
المصدر:
MENAFN15092024000202011048ID1108675018
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