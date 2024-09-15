أمريكا تعد حزمة مساعدات جديدة كبيرة لأوكرانيا

MENAFN - Al-Borsa News) قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الرئيس جو بايدن يتطلع إلى مناقشة استراتيجية الحرب في أوكرانيا مع نظيره فولوديمير زيلينسكي هذا الشهر، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل على إعداد حزمة مساعدات“كبيرة”.

وقال زيلينسكي، إنه يريد تقديم“خطة نصر” إلى بايدن ونائبته كاملا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب، وهي الخطة التي قال عنها إنها يمكن أن تدفع روسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا عبر الطرق الدبلوماسية.

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وقال سوليفان، السبت:“أعتقد أننا بحاجة إلى استراتيجية شاملة للنجاح في هذه الحرب وهذا ما يقول الرئيس زيلينسكي إنه يحمله معه، لذلك نحن نتطلع بشدة إلى الجلوس ومناقشة ذلك والرئيس بايدن حريص على إجراء هذه المباحثات”.

وجاءت تصريحات سوليفان عبر رابط فيديو في مؤتمر يالطا للاستراتيجية الأوروبية الذي نظمته مؤسسة فيكتور بينتشوك في كييف.

وقال إن الولايات المتحدة تهدف أيضا إلى إعداد حزمة مساعدات“كبيرة” بنهاية هذا الشهر في إطار عملها على منع أي اختراق كبير من جانب روسيا في شرق أوكرانيا.

وتتقدم القوات الروسية في أجزاء من شرق أوكرانيا من بينها المناطق الواقعة في محيط بوكروفسك، وهي المنطقة التي قال سوليفان إنها تشكل“مصدر قلق استثنائيا”.

ومع تكثيف روسيا لهجماتها الصاروخية على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا هذا العام، طالبت كييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.

وقال سوليفان إن هذا الأمر محل“مشاورات مكثفة” بين الحلفاء والشركاء، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيناقشه بايدن وزيلينسكي أيضا.

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