مسؤولون: أوكرانيا قادرة على إنتاج أسلحة أكثر لكنها تفتقر إلى التمويل

MENAFN - Al-Borsa News) أفاد مسؤولون أوكرانيون، أن بلادهم جاهزة لتعزيز إنتاجها المحلي من الأسلحة لكنها تعاني من قيود تمويلية، مطالبين بزيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع صناعة السلاح في أوكرانيا.

واعتمدت كييف على مخزونات أسلحة تعود لحقبة الاتحاد السوفياتي بالإضافة إلى المساعدات الغربية لصد الغزو الروسي، في حين تعمل على تطوير إنتاجها الخاص.

موضوعاتأمريكا تعد حزمة مساعدات جديدة كبيرة لأوكرانيا استطلاع: نسبة كبيرة من الأمريكيين لا يخططون للحصول على لقاح كورونا الجديد “كريستيانو رونالدو” يصبح أول شخص على الإطلاق يتجاوز عدد متابعيه المليار

وقال أوليكساندر كاميشين، مستشار الرئيس الأوكراني للشؤون الاستراتيجية، خلال مؤتمر في كييف السبت:“في هذه المرحلة، القيود لا تكمن في قدرات الإنتاج، بل في التمويل”، وفق ما نقلت فرانس برس.

وأضاف“كل منشأة إنتاج تقول لنا بإمكاني فعل المزيد، كل ما أحتاج إليه هو التمويل المناسب”.

وأوضح لوكالة فرانس برس، أن أوكرانيا لديها قدرة إنتاج تعادل 20 مليار دولار لكنها لا تستطيع تأمين سوى تمويل يبلغ 7 مليارات دولار من ميزانيتها الخاصة.

وقال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف في نفس المؤتمر:“الإنتاج صعب بوجود المال، لكنه مستحيل بدونه، ولهذا السبب نشجع الاستثمار في قطاعي الدفاع والأمن”.

واقترح وزير الدفاع الأمريكي السابق ديفيد بترايوس، حلا يتلخص في استخدام بعض الأصول الروسية المجمدة والتي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار.

وحقق قطاع صناعة الأسلحة في أوكرانيا تقدما كبيرا مؤخرا، حيث جرى أول اختبار ناجح لصاروخ بالستي محلي الصنع إضافة إلى نشر“طائرة مسيرة” طويلة المدى أوكرانية الصنع تحمل اسم باليانيتسيا.