حكومة بيرو تتولى سداد مدفوعات ديون بتروبيرو المتبقية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت حكومة بيرو عن حزمة مساعدات لشركة“بيوروليوس ديل بيرو” المتعثرة المملوكة للدولة، مما يضع على عاتق البلاد مهمة سداد مستحقات حاملي السندات الدوليين، مع التنازل عن بعض القروض وزيادة خط الائتمان الخاص بها.

وستكون وزارة المالية في بيرو الآن مسؤولة عن سداد أي أقساط مستحقة في النصف الثاني من العام لحاملي السندات ووكالة ائتمان الصادرات الإسبانية“Cesce”، وفق ما جاء في المرسوم الذى اطلعت عليه وكالة بلومبرج.

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وستحصل الوزارة أيضاً على أكثر من 800 مليون دولار من القروض التي حصلت عليها“بتروبيرو” من مصرف“بانكو دي لا ناسيون” المملوك للدولة.

وسيتم تحويل هذا القرض إلى أسهم في“بتروبيرو”، وسيُسمح للشركة أيضاً بالحصول على خط ائتماني ممدد مع نفس البنك بقيمة مليار دولار.

وسيُنهي المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية في بيرو، أشهرا من الأزمات حيث دعا مجلس إدارة“بتروبيرو” الحكومة بشكل متزايد إلى إنقاذ الشركة مما وصفه بالإفلاس الوشيك، وكان المجلس قدم استقالته الاسبوع الماضي ملقياً اللوم على الحكومة لعدم التحرك.

وتُعد هذه هي حزمة الإنقاذ الثانية هذا العام لشركة“بتروبيرو”، التي ضغطت على الموارد المالية للبلاد.

تعاني“بتروبيرو” من مستويات ديون مرتفعة بسبب بناء مصفاة“تالارا” الجديدة، والتي تأخرت لعدة سنوات وانتهى الأمر بتكلفة أعلى بكثير مما كان مدرجاً في الميزانية في البداية.

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