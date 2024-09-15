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التضخم في السعودية يتسارع للشهر الثاني مع ارتفاع أسعار الغذاء

9/15/2024 4:45:37 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) واصل التضخم في السعودية تسارعه الطفيف في أغسطس للشهر الثاني على التوالي، مع زيادة أسعار الأغذية، في الوقت الذي تباطأت فيه أسعار إيجارات السكن.

بلغ معدل التضخم في المملكة خلال أغسطس 1.6%، وهو أعلى مستوى محقق منذ مايو الماضي تقريباً، بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية الصادرة اليوم الأحد.

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كانت الزيادة في مستويات الأسعار الأغذية هي الأعلى، إذ بلغ ارتفاع قسم الأغذية نحو 1.07% في أغسطس مقارنة بـ 0.78% في الشهر السابق، كما ارتفع قسم اللحوم والدواجن بنسبة 1.53% مقارنة بتراجع طفيف في يوليو.

وتباطأ معدل الزيادة في الإيجارات السكنية خلال الشهر الماضي إلى 10.7%، مقارنة بزيادة تجاوزت 11% خلال يوليو الماضي.

المصدر:

MENAFN15092024000202011048ID1108675015

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