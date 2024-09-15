التضخم في السعودية يتسارع للشهر الثاني مع ارتفاع أسعار الغذاء

(MENAFN
- Al-Borsa News) واصل التضخم في السعودية تسارعه الطفيف في أغسطس للشهر الثاني على التوالي، مع زيادة أسعار الأغذية، في الوقت الذي تباطأت فيه أسعار إيجارات السكن.
بلغ معدل التضخم في المملكة خلال أغسطس 1.6%، وهو أعلى مستوى محقق منذ مايو الماضي تقريباً، بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية الصادرة اليوم الأحد.
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كانت الزيادة في مستويات الأسعار الأغذية هي الأعلى، إذ بلغ ارتفاع قسم الأغذية نحو 1.07% في أغسطس مقارنة بـ 0.78% في الشهر السابق، كما ارتفع قسم اللحوم والدواجن بنسبة 1.53% مقارنة بتراجع طفيف في يوليو.
وتباطأ معدل الزيادة في الإيجارات السكنية خلال الشهر الماضي إلى 10.7%، مقارنة بزيادة تجاوزت 11% خلال يوليو الماضي.
المصدر:
MENAFN15092024000202011048ID1108675015
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