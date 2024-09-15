فائزين وخاسرين من أزمة البحر الأحمر مع صعود أسعار الشحن

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت أرباح النصف الأول من العام في آسيا أن التأثيرات المستمرة لأزمة البحر الأحمر ستظل تشكل عبئاً مكلفاً على الشركات التي تصنع سلعاً للتصدير، فيما تستفيد الشركات التي تنقل هذه السلع من ارتفاع أسعار الشحن نتيجة لتفاقم الأزمة.

بحسب“بلومبرج إنتلجينس”، فإن شركات الشحن التي تتجنب مخاطر الهجمات في البحر الأحمر قللت حركة مرور سفنها في هذا الممر البحري الضيق بنحو 70% منذ منتصف يوليو مقارنة بشهر ديسمبر، مما زاد من أوقات العبور وأسعار الشحن.

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شهدت شركات الشحن الصينية مثل“كوسكو شيبينج هولدينجز” ارتفاعاً في أرباحها بفضل زيادة الإيرادات في قطاع شحن الحاويات، بينما أفادت شركة“أورينت أوفرسيز إنترناشيونال” أن مسارها التجاري عبر المحيط الهادئ حقق أداءً أفضل حيث ساهمت قيود سلسلة التوريد في رفع أسعار الشحن.

في المقابل، تعرضت شركات أخرى مثل“مينيسو جروب هولدينج” لضغوط نتيجة ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، كما أعلنت شركة“ديكسون تكنولوجيز إنديا”، المورد الرئيسي لشركة“شاومي”، تضرر هوامش ربحها جراء ارتفاع تكاليف الشحن، بينما أشارت صانعة الدراجات النارية“تي في إس موتور” إلى أن صادراتها تأثرت بطول أوقات العبور.

وفي هذا السياق، قال لي كلاسكو وكينيث لو، المحللان لدى“بلومبرج إنتليجنس”، إن“صناعة شحن الحاويات وسلسلة التوريد المرتبطة بها تعاني مجدداً، لكن هذه المرة بسبب الأزمة الممتدة في البحر الأحمر، والنتيجة على المدى القصير كانت ارتفاع أسعار الحاويات وأرباح شركات الشحن”.

منذ منتصف نوفمبر، شن الحوثيون المدعومون من إيران، الذين يسيطرون على أجزاء من شمال غرب اليمن، هجمات على السفن باستخدام الطائرات المُسيرة والصواريخ، وتؤكد الجماعة أنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والغرب تضامناً مع الفلسطينيين في ظل استمرار الحرب في غزة، مما أدى إلى لجوء عدد متزايد من السفن التجارية إلى مسارات أطول لتجنب المرور عبر البحر الأحمر.

وأفاد محللو“بلومبرج إنتليجنس”:“نعتقد أن الأسعار ستعود إلى ما دون مستوى التعادل (وهي النقطة التي لا تحقق عندها الشركات أي أرباح أو خسائر) بمجرد عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها، نظراً للتحديات الهيكلية التي تواجهها الصناعة”، مضيفين أن اتساع الفجوة بين العرض والطلب ستؤثر على الأرجح على توقعات أسعار الحاويات وأرباح شركات الشحن.

تأثر مشغلو الموانئ بشكل متباين بالأزمة، حيث قالت شركة“تشاينا ميرشانتس بورت هولدينجز” إن ميناءها في سريلانكا استفاد من زيادة الشحنات العابرة بسبب الوضع في البحر الأحمر، فيما انخفضت أحجام الحاويات في مينائها في تركيا.

كما شهدت“أداني بورتس آند سبشيال إيكونوميك زون”، أكبر مشغل موانئ في الهند، نمواً في الأحجام الإجمالية، بينما أعلنت شركة“جوجارات بيبافاف بورت” عن انخفاض أحجام الحاويات نتيجة تخطي بعض السفن للميناء.

كانت الشركات العاملة في مجال الشحن الجوي ضمن أبرز المستفيدين من الأزمة، حيث سعت إلى تقديم بدائل لأوقات الشحن الطويلة عبر البحر الأحمر، وهذا ساعد“الخطوط الجوية السنغافورية” على زيادة معامل حمولة البضائع بمقدار 5.9 نقطة مئوية في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى“التدفقات القوية للتجارة الإلكترونية والطلب المتزايد على الشحن الجوي نتيجة أزمة البحر الأحمر”.

من جهتها، أفادت شركة“كاثاي باسيفيك إيرويز” أنها نقلت شحنات أكثر بحوالي 10% بين شهري يناير ويونيو، وتتوقع الشركة، إلى جانب محللي مصرف“إتش إس بي سي”، أن يستمر الطلب عند مستويات قوية حتى نهاية العام.

ولا يتوقع سورين توفت، الرئيس التنفيذي لشركة“إم إس سي ميدترينيان شيبينج”، نهاية قريبة لأزمة البحر الأحمر.

وقال رئيس أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم في تصريحات لـ“بلومبرج نيوز” في وقت سابق من هذا الأسبوع:“أعتقد أنه لن يكون هناك حل قصير الأجل في الأفق” لضمان المرور الآمن في المنطقة.

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