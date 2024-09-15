تأسيس نحو 37 ألف شركة أجنبية جديدة في الصين خلال 8 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) ذكرت وزارة التجارة الصينية، أنه تم تأسيس ما مجموعه 36968 شركة جديدة ذات استثمار أجنبي في جميع أنحاء الصين خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بزيادة نسبتها 11.5% على أساس سنوي.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني قيد الاستخدام الفعلي خلال الفترة المذكورة بلغ 580.2 مليار يوان (نحو 81.7 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 31.5% عن العام السابق، وفقا وكالة“شينخوا” الصينية.
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واجتذب قطاع الصناعات التحويلية فائق التكنولوجيا 12.4%، أو 72.1 مليار يوان من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، بارتفاع 1.9 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجهة إلى تصنيع المعدات الطبية وتصنيع الأدوات والعدادات بشكل ملحوظ بنسبة 77.8%، في حين نمت التدفقات الموجهة إلى تصنيع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المكتبية بنسبة 33.9% خلال الفترة المذكورة.
وفيما يتعلق ببلدان المصدر، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر من سنغافورة وألمانيا بنسبة 11.6% و5.4% على أساس سنوي على التوالي، وفقاً لما أظهرته بيانات الوزارة.
المصدر:
MENAFN15092024000202011048ID1108675013
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