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تأسيس نحو 37 ألف شركة أجنبية جديدة في الصين خلال 8 أشهر

9/15/2024 4:45:37 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت وزارة التجارة الصينية، أنه تم تأسيس ما مجموعه 36968 شركة جديدة ذات استثمار أجنبي في جميع أنحاء الصين خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بزيادة نسبتها 11.5% على أساس سنوي.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني قيد الاستخدام الفعلي خلال الفترة المذكورة بلغ 580.2 مليار يوان (نحو 81.7 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 31.5% عن العام السابق، وفقا وكالة“شينخوا” الصينية.

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واجتذب قطاع الصناعات التحويلية فائق التكنولوجيا 12.4%، أو 72.1 مليار يوان من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، بارتفاع 1.9 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجهة إلى تصنيع المعدات الطبية وتصنيع الأدوات والعدادات بشكل ملحوظ بنسبة 77.8%، في حين نمت التدفقات الموجهة إلى تصنيع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المكتبية بنسبة 33.9% خلال الفترة المذكورة.

وفيما يتعلق ببلدان المصدر، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر من سنغافورة وألمانيا بنسبة 11.6% و5.4% على أساس سنوي على التوالي، وفقاً لما أظهرته بيانات الوزارة.

المصدر:

MENAFN15092024000202011048ID1108675013

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