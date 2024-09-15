فاينانشيال تايمز: الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الهبوط الناعم

MENAFN - Al-Borsa News) تتجه الولايات المتحدة نحو الهبوط الناعم، مع توسع الاقتصاد بينما يتراجع التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وفقا لتوقعات خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم“فاينانشيال تايمز”.

وقدّر الاقتصاديون، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.3% في عام 2024 و2% في عام 2025، وفقاً لما اطلعت عليه“العربية Business”.

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وتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.5% بحلول نهاية هذا العام، وهو أعلى قليلا من المعدل الحالي البالغ 4.2% ولكنه لا يزال منخفضا تاريخيا، في حين سينخفض ​​مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي – مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي – إلى 2.2% من 2.6% في يوليو.

وتشير نتائج الاستطلاع، التي تأتي قبل أيام فقط من بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو النتيجة المثلى التي حددها البنك المركزي بعد فترة من ارتفاع تكاليف الاقتراض: النمو القوي، وانخفاض التضخم، وتشغيل العمالة الصحية.

وقال دين كروشور، الذي عمل كخبير اقتصادي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لمدة 14 عاما وشارك في الاستطلاع:“إنه هبوط سلس بشكل صادم. من الناحية الأساسية، لا تزال الأمور قوية إلى حد كبير في جميع المجالات”.

ووجدت التوقعات الأكثر اعتدالا في الاستطلاع، الذي استطلع آراء 37 خبيرا اقتصاديا بين الحادي عشر والثالث عشر من سبتمبر، أن غالبية المستجيبين لا يتوقعون انكماشا في السنوات القليلة المقبلة.

وتتماشى وجهة النظر المتفائلة بشكل وثيق مع وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي زعم مسؤولوه بثبات أن الركود يمكن تجنبه مع عودة التضخم إلى المستوى المستهدف.

كما تشير إلى أن مؤشر الركود الذي يتم مراقبته عن كثب قد يكون خارج الهدف في هذه الدورة.

وقال الخبير الاقتصادي السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يعمل الآن في جامعة جونز هوبكنز، جوناثان رايت، والذي ساعد في تصميم المسح:“قد تكون هذه هي المناسبة الوحيدة التي تنتهك قاعدة Sahm”.

لقد أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يريد أن يرى سوق العمل تتدهور إلى ما هو أبعد من المستويات الحالية، حيث قال رئيس البنك جيروم باول إن المسؤولين“سيفعلون كل ما في وسعهم لدعم سوق العمل القوية بينما نحقق المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار”.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل من أعلى مستوى له في 23 عاماً عند 5.25-5.5% والذي احتفظ به منذ يوليو الماضي، على الرغم من أن قرار الخفض بنصف نقطة مئوية أو ربع نقطة تقليدية لا يزال قراراً متقارباً.

يعتقد أكثر من 90% من خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيختار خفضاً بمقدار ربع نقطة، مع توقع 40% أن ينخفض ​​سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية أو أكثر هذا العام. وبحلول نهاية عام 2025، يعتقد أكثر من 80% أنه سيبقى عند 3% أو أكثر.

ويقدر المتداولون في أسواق المبادلات حالياً احتمالية بنسبة 50% تقريباً أن يذهب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض كبير بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل وخفض السعر بمقدار نقطة كاملة هذا العام.

قال كروشور، إنه لن يفاجأ إذا اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي الخفض الأكبر الأسبوع الجاري، خاصة إذا اعتقد المسؤولون أنهم كانوا بطيئين للغاية في تخفيف السياسة النقدية في الصيف. ولكن“الفارق الذي يبلغ ربع نقطة لن يكون بهذه الأهمية”.

بدوره، يرى“رايت”، أن خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة لن يكون غير معقول في مرحلة ما، نظراً لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي في“منطقة مقيدة للغاية” الآن بعد أن أصبح التضخم تحت السيطرة. لكنه قلق بشأن الإشارة التي قد يرسلها خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أولي.

وقال:“كانت دورات التيسير السابقة التي بدأت بخمسين نقطة أساس في سياق الأزمات أو شيء خاطئ بشكل واضح للغاية، هناك قلق من أن يُنظر إليها على أنها علامة مشؤومة أو قد يُنظر إليها على أنها شيء سياسي قبل الانتخابات”.

يأتي اجتماع سبتمبر قبل 7 أسابيع فقط من مواجهة دونالد ترامب وكامالا هاريس في استطلاعات الرأي.

لدى كلا المرشحين منصات اقتصادية مختلفة تماماً، حيث أشاد الرئيس السابق ترامب بالتعريفات الجمركية والإعفاءات الضريبية للشركات وإلغاء القيود التنظيمية، وركزت نائبة الرئيس هاريس على معالجة ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى لدفع تكاليف مزايا الضمان الاجتماعي الأكثر سخاءً.

وعندما سُئِلَ خبراء الاقتصاد عن أي من البرامج الاقتصادية سيكون أكثر تضخماً، اختار 70% منهم برنامج ترامب.

ونفس النسبة تعتقد أن خطته ستؤدي إلى عجز أكبر. ورأى أقل من ثلثهم أنه لن يكون هناك فرق ملموس من حيث التضخم، في حين قال نحو خمسهم نفس الشيء فيما يتصل بالعجز.