صانعو السيارات الأوروبيون يطلبون إرجاء تطبيق المعايير الجديدة بشأن الانبعاثات

MENAFN - Al-Borsa News) طلب صانعو السيارات الأوروبيون، أن يرجئ الاتحاد الأوروبي تطبيق قواعده المشددة بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والمقرر في سنة 2025، لعامين، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرج وصحيفة لوموند.

وأفادت الصحيفة الفرنسية في عددها السبت، بأن الوثيقة غير الموقعة صادرة عن رينو ورئيسها لوكا دي ميو الذي يرئس أيضا اتحاد صانعي السيارات الأوروبيين (ACEA).

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وبحسب الصحيفة، تطلب الوثيقة“إرجاء تشديد المعيار المعروف بمتوسط اقتصاد الوقود للشركات (CAFE)”، الذي يحدد معدلا وسطيا لانبعاث ثاني أكسيد الكربون لإجمالي عدد السيارات المباعة، تحت طائلة تغريم الصانع.

وبغرض تحقيق ذلك، اقترحت الوثيقة“اللجوء إلى ترتيب غير معروف هو البند 122.1 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي”، الذي يتيح إرجاء طارئا لتطبيق قواعد معينة من دون الحاجة للمرور عبر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، وفق ما أوردت لوموند.

ومن أجل تحقيق المستويات الجديدة، يتوجب على الصانعين بيع سيارة كهربائية لقاء كل أربع سيارات عاملة بالوقود (أي ما نسبته 25%)، من أجل تعويض فائض كميات الانبعاثات التي تساهم في الاحترار المناخي.

لكن سوق المركبات الكهربائية الأوروبية“تواجه ركودا منذ أكثر من عام عند أقل من 15% للسيارات الخاصة، و7% للتجارية”، بحسب المذكرة التي نشرتها لوموند.

وحذّرت المذكرة من أن“الغرامات قد تبلغ 13 مليار يورو للسيارات الخاصة وثلاثة مليارات للمركبات التجارية”.

وعرضت المذكرة ثلاثة اقتراحات محتملة، يقوم الأول على خفض انتاج السيارات العاملة بالوقود بأكثر من مليوني وحدة والشاحنات بأكثر من 700 ألف وحدة، لكن ذلك“يوازي (قدرة إنتاج) أكثر من ثمانية مصانع أوروبية”، مع ما يعنيه الإجراء من فقدان للوظائف.

ويقوم الثاني، على“التفاهم مع صانعين أميركيين أو صينيين على إعادة شراء أرصدة الكربون”، لكن ذلك يتطلّب توفير دعم حكومي للمنافسين غير الأوروبيين ولن يكون كافيا في أي حال.

أما المسار الثالث المقترح، فيقوم على“زيادة الدول مقدار الدعم لشراء السيارات الكهربائية، علما أنها تقوم بالعكس، أو حتى أن يخفض الصانعون الأسعار لتحقّق السيارات الكهربائية حصة سوقية تبلغ 22%”.

وردا على استفسار لوكالة“فرانس برس” لم تؤكد الجمعية صحة المذكرة، واكتفت بالإشارة إلى بيان أصدرته الخميس تعرب فيه عن“قلقها المتزايد” حيال قدرة القطاع على التزام المعايير الجديدة.

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