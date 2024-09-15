القابضة للرى تسدد 87 مليون جنيه مديونيات.. وتحصل على أعمال بـ600 مليونًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) قام المجلس الجديد للشركة القابضة للرى والصرف، بسداد مديونيات قديمة بنحو 87 مليون جنيه، كما حصلت الشركة على أعمال جديدة بقيمة 600 مليون جنيه.
وعقد هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تطوير أداء الشركة، والشركتين التابعتين لها وهما، الشركة المصرية للرى والصرف، وشركة الكراكات المصرية.
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وأكد الوزير، على أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للرى والصرف والشركات التابعة لها، لتفعيل وزيادة مشاركتها فى تنفيذ المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها والتقدم للمناقصات المختلفة، وذلك من خلال دراسة احتياجات السوق المحلى والخارجى.
ووجه ببذل المزيد من الجهد للاستمرار فى تحسين الوضع المالي للشركة خلال الفترة القادمة، وأيضا استغلال الأصول المملوكة للشركة لتحقيق أكبر فائدة استثمارية، والتأكيد على نهو الأعمال التي تقوم بها الشركات التابعة طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر للتنفيذ.
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