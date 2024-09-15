شبرا الخير تُكرم 120 من حفظة القرآن الكريم باحتفالية أهل القرآن

(MENAFN
- Al-Borsa News) كرّمت جمعية شبرا الخير، أول جمعية خيرية شبابية فى القليوبية ، بالتعاون مع شركات راية القابضة، وليمانز أوتو، وسيكو نحو 120 متسابقاً ومتسابقة من حفظة القرآن الكريم بمناسبة المولد النبوى الشريف، وذلك بعد تفوقهم فى مسابقة“أهل القرآن” لعام 2024 والتى نظمتها الجمعية للعام السادس على التوالى، بالتعاون مع منطقة وعظ القاهرة التابعة للأزهر الشريف.
وتعد مسابقة“أهل القرآن” أكبر مسابقة لحفظة القرآن الكريم بمحافظات القاهرة الكبرى والتى يشارك فيها مئات من المتسابقين والمتسابقات فى 8 مستويات مختلفة، بحضور عدد من الشخصيات العامة وبعض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعلماء الأزهر الشريف ورؤساء بعض مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر.
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وشملت الهدايا المقدمة للمتسابقين العديد من الهواتف المحمولة الذكية، إضافة إلى جوائز مادية وهدايا عديدة للمكرمين الأوائل، والمقدمة من مجموعة راية القابضة، وشركة ليمانز أوتو وشركة سيكو.
وخلال الحفل تم السحب على 5 رحلات عمرة لأولياء أمور المتسابقين فى مختلف مستويات مسابقة“أهل القرآن” للعام الجارى.
وقال إيهاب فاروق، رئيس ومؤسس جمعية شبرا الخير:“نستهدف توسيع النطاق الجغرافى للمسابقة بشكل سنوى، وأيضاً زيادة عدد المتقدمين بهدف الوصول لأكبر عدد من حفظة كتاب الله تعالى، وتوزيع الهدايا القيمة لهم بهدف تشجيع وتربية أطفالنا على استكمال حفظ القرآن الكريم، ولأول مرة يتم تكريم نحو 120 متسابقاً وذلك من إجمالى 1066 متقدم للمسابقة، واستحوذت الفتيات على النصيب الأكبر بنحو 77 فائزة”.
وأضاف فاروق، أنه تشجيعاً لأهل القرآن الكريم؛ فإن الجمعية قررت إطلاق مسابقة أخرى خلال شهر أكتوبر المقبل، لكنها ستكون لحفظة كتاب الله من الكبار أكثر من 30 عاماً، وستكون على عدة مستويات وجوائز قيمة للفائزين، كما أنها ستتضمن محافظات القاهرة الكبرى.
وأشار فاروق إلى أنه بدون المشاركة المجتمعية لشركات“راية القابضة وليمانز وسيكو” لكان من الصعب علينا تنظيم وتقديم مسابقة بهذا الشكل والحجم، وأن“أهل القرآن” هى من أفضل وأعظم حملاتنا بالجمعية والتى تساعدنا فى غرس حب القرآن الكريم بأطفالنا منذ الصغر.
وأوضح رئيس الجمعية أن من شأن مثل هذه التكريمات أن تحفز الشباب على بذل المزيد من الجهد فى حفظ القرآن الكريم وتلاوته، مما يساهم فى نشر الوعى الدينى والثقافى.
ومن جانبه أكد الدكتور شريف حطب، مدير عام وعظ القاهرة، على دعم مؤسسة الأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، للجمعيات الأهلية لرعاية مسابقات وفعاليات القرآن الكريم التى تفيد المجتمع وهو ما تقوم به جمعية شبرا الخير.
وقال أمير هلالى رئيس شركة ليمانز أوتو:“من دواعى سرورنا المشاركة للمرة الثانية مع جمعية شبرا الخير فى مسابقتها للقرآن الكريم والتى نحفز فيها أطفالنا على الاستمرار فى حفظ وتجويد كلام الله والسير على خطى حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم”.
وأكد هلالى على دور مجموعة ليمانز القابضة فى الالتزام بالمسؤولية المجتمعية ورعاية أبنائنا من المتفوقين علمياً على كل الأصعدة.
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