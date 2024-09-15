شبرا الخير تُكرم 120 من حفظة القرآن الكريم باحتفالية أهل القرآن

MENAFN - Al-Borsa News) كرّمت جمعية شبرا الخير، أول جمعية خيرية شبابية فى القليوبية ، بالتعاون مع شركات راية القابضة، وليمانز أوتو، وسيكو نحو 120 متسابقاً ومتسابقة من حفظة القرآن الكريم بمناسبة المولد النبوى الشريف، وذلك بعد تفوقهم فى مسابقة“أهل القرآن” لعام 2024 والتى نظمتها الجمعية للعام السادس على التوالى، بالتعاون مع منطقة وعظ القاهرة التابعة للأزهر الشريف.

وتعد مسابقة“أهل القرآن” أكبر مسابقة لحفظة القرآن الكريم بمحافظات القاهرة الكبرى والتى يشارك فيها مئات من المتسابقين والمتسابقات فى 8 مستويات مختلفة، بحضور عدد من الشخصيات العامة وبعض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعلماء الأزهر الشريف ورؤساء بعض مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر.

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وشملت الهدايا المقدمة للمتسابقين العديد من الهواتف المحمولة الذكية، إضافة إلى جوائز مادية وهدايا عديدة للمكرمين الأوائل، والمقدمة من مجموعة راية القابضة، وشركة ليمانز أوتو وشركة سيكو.

وخلال الحفل تم السحب على 5 رحلات عمرة لأولياء أمور المتسابقين فى مختلف مستويات مسابقة“أهل القرآن” للعام الجارى.

وقال إيهاب فاروق، رئيس ومؤسس جمعية شبرا الخير:“نستهدف توسيع النطاق الجغرافى للمسابقة بشكل سنوى، وأيضاً زيادة عدد المتقدمين بهدف الوصول لأكبر عدد من حفظة كتاب الله تعالى، وتوزيع الهدايا القيمة لهم بهدف تشجيع وتربية أطفالنا على استكمال حفظ القرآن الكريم، ولأول مرة يتم تكريم نحو 120 متسابقاً وذلك من إجمالى 1066 متقدم للمسابقة، واستحوذت الفتيات على النصيب الأكبر بنحو 77 فائزة”.

وأضاف فاروق، أنه تشجيعاً لأهل القرآن الكريم؛ فإن الجمعية قررت إطلاق مسابقة أخرى خلال شهر أكتوبر المقبل، لكنها ستكون لحفظة كتاب الله من الكبار أكثر من 30 عاماً، وستكون على عدة مستويات وجوائز قيمة للفائزين، كما أنها ستتضمن محافظات القاهرة الكبرى.

وأشار فاروق إلى أنه بدون المشاركة المجتمعية لشركات“راية القابضة وليمانز وسيكو” لكان من الصعب علينا تنظيم وتقديم مسابقة بهذا الشكل والحجم، وأن“أهل القرآن” هى من أفضل وأعظم حملاتنا بالجمعية والتى تساعدنا فى غرس حب القرآن الكريم بأطفالنا منذ الصغر.

وأوضح رئيس الجمعية أن من شأن مثل هذه التكريمات أن تحفز الشباب على بذل المزيد من الجهد فى حفظ القرآن الكريم وتلاوته، مما يساهم فى نشر الوعى الدينى والثقافى.

ومن جانبه أكد الدكتور شريف حطب، مدير عام وعظ القاهرة، على دعم مؤسسة الأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، للجمعيات الأهلية لرعاية مسابقات وفعاليات القرآن الكريم التى تفيد المجتمع وهو ما تقوم به جمعية شبرا الخير.

وقال أمير هلالى رئيس شركة ليمانز أوتو:“من دواعى سرورنا المشاركة للمرة الثانية مع جمعية شبرا الخير فى مسابقتها للقرآن الكريم والتى نحفز فيها أطفالنا على الاستمرار فى حفظ وتجويد كلام الله والسير على خطى حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

وأكد هلالى على دور مجموعة ليمانز القابضة فى الالتزام بالمسؤولية المجتمعية ورعاية أبنائنا من المتفوقين علمياً على كل الأصعدة.