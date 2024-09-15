الفارس توقع عقدًا مع المصرية لتقديم الخدمات الأرضية بالمطارات

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت شركة الفارس لخدمات الطيران“FAS” عقدًا لتقديم الخدمات الأرضية بالمطارات مع الشركة المصرية لخدمات الطيران“EAS”.
وقال اللواء محمد كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات الطيران“EAS”، إنه بموجب هذا العقد ستقدم“EAS” جميع خدماتها الأرضية بالمطارات المصرية لصالح عملاء شركة الفارس لخدمات الطيران.
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وأوضح محمود عبدالحميد شكرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الفارس لخدمات الطيران“FAS”، أن الشركة المصرية لخدمات الطيران تعد من كبرى الشركات فى مجال تقديم خدمات الطيران بالشرق الأوسط، حيث تمتلك المعدات عالية الجودة والتى تتواكب مع أعلى مقاييس الجودة والسلامة والمعايير العالمية، كما تتميز بإنشاء أول مركز تدريب للخدمات الأرضية فى الشرق الأوسط معتمد من“الأياتا”.
وقال شكرى، إن شركة“الفارس” تضم كوادر فنية مدربة على أعلى المستويات للتعامل فى كافة الخدمات التى يتطلبها الراكب بداية من الوصول إلى صالة المطار حتى الانتهاء من جميع إجراءات الدخول أو الصعود للطائرة.
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