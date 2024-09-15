الفارس توقع عقدًا مع المصرية لتقديم الخدمات الأرضية بالمطارات

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة الفارس لخدمات الطيران“FAS” عقدًا لتقديم الخدمات الأرضية بالمطارات مع الشركة المصرية لخدمات الطيران“EAS”.

وقال اللواء محمد كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات الطيران“EAS”، إنه بموجب هذا العقد ستقدم“EAS” جميع خدماتها الأرضية بالمطارات المصرية لصالح عملاء شركة الفارس لخدمات الطيران.

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وأوضح محمود عبدالحميد شكرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الفارس لخدمات الطيران“FAS”، أن الشركة المصرية لخدمات الطيران تعد من كبرى الشركات فى مجال تقديم خدمات الطيران بالشرق الأوسط، حيث تمتلك المعدات عالية الجودة والتى تتواكب مع أعلى مقاييس الجودة والسلامة والمعايير العالمية، كما تتميز بإنشاء أول مركز تدريب للخدمات الأرضية فى الشرق الأوسط معتمد من“الأياتا”.

وقال شكرى، إن شركة“الفارس” تضم كوادر فنية مدربة على أعلى المستويات للتعامل فى كافة الخدمات التى يتطلبها الراكب بداية من الوصول إلى صالة المطار حتى الانتهاء من جميع إجراءات الدخول أو الصعود للطائرة.