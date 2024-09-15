وزير التجارة السابق: أمريكا ستدخل في ركود مع انكماش الاقتصاد

(MENAFN
- Al-Borsa News) يرى وزير التجارة الأمريكي السابق ويلبر روس، أن بلاده تتجه نحو ركود مع انكماش الاقتصاد، الذي شهد ضخ تريليونات الدولارات التي وصفها ((بغير المنتجة)) خلال جائحة كورونا.
وقال روس: ((أعتقد أن الولايات المتحدة تتجه نحو فترة ركود معتدلة للغاية، وينبغي ألا يكون هذا مفاجئاً، فلقد مهد الطريق لهذا الركود من خلال المواقف التي اتُخذت وكل تلك الأموال التي ضخت في الاقتصاد في أعقاب جائحة كورونا))، معقباً ((أعتقد أنهم بالغوا في ذلك)).
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وضخت الحكومة الأمريكية نحو 5 تريليونات دولار لتحفيز الاقتصاد أثناء جائحة كورونا، ما أدى إلى تنشيط الاقتصاد عندما أدت أوامر البقاء في المنزل إلى إغلاق الشركات وارتفاع معدل البطالة.
لكن روس قال إن معظم أموال التحفيز لم تضخ بشكل منتج، مشيراً إلى الأمريكيين الذين ((أنفقوا على الفور)) شيكاتهم في جولة تسوق جامحة.
وأضاف الوزير في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أن ارتفاع الإنفاق أدى إلى تغذية الطلب على السلع والخدمات دون زيادة العرض، وهذا يشير إلى أنه كان السبب الرئيسي للتضخم، مع تسجيل زيادات أسعار المستهلك أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً في عام 2022.
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وقال روس إن قوة سوق العمل كانت مشوهة جزئياً بسبب أموال التحفيز التي ضخت في الاقتصاد، وقُدر أن نحو 30 إلى 40% من الوظائف التي وُفرت بعد الجائحة كانت وظائف مرتبطة بالحكومة، مضيفا ((لم يبنوا الاقتصاد، ولم يخلقوا إمدادات السلع)).
أبدى المسؤول السابق في إدارة ترامب نظرة متشائمة بشأن الاقتصاد الأمريكي، وتتعارض توقعاته مع العديد من التوقعات الأخرى في وول ستريت، إذ يشعر المحللون بمزيد من الثقة في أن الولايات المتحدة ستتجنب الركود مع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي وبقاء البطالة منخفضة نسبياً. آراء متضاربة بشأن الاقتصاد الأمريكي
لكن المستثمرين كانوا قلقين بشكل متزايد من أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون قد شدد الشروط المالية إلى حد كبير، فقد تباطأ التوظيف بشكل مطرد على مدار العام الماضي.
لا يزال معظم خبراء الاقتصاد يتفقون على أن الاقتصاد لا يزال متيناً، بالنظر إلى وتيرة النمو السريعة ومعدل البطالة المنخفض تاريخياً.
مع ذلك، تدهورت المشاعر قليلاً، إذ يراقب المستثمرون الخطوة التالية لسعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي واستمرار علامات الضعف الاقتصادي، وأصبح الأمريكيون أكثر قلقاً بشأن سوق العمل خلال شهر أغسطس، وفقاً لأحدث استطلاع أجرته مؤسسة كونفرنس بورد.
وفي الوقت نفسه، قال 40% من المتداولين إنهم يشعرون بالتفاؤل بشأن الأسهم على مدى الأشهر الستة المقبلة، بانخفاض عن 52% في الشهر الماضي، وفقاً لأحدث استطلاع لآراء المستثمرين من الجمعية الأمريكية للمستثمرين الأفراد.
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