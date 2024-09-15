وزير التجارة السابق: أمريكا ستدخل في ركود مع انكماش الاقتصاد

MENAFN - Al-Borsa News) يرى وزير التجارة الأمريكي السابق ويلبر روس، أن بلاده تتجه نحو ركود مع انكماش الاقتصاد، الذي شهد ضخ تريليونات الدولارات التي وصفها ((بغير المنتجة)) خلال جائحة كورونا.

وقال روس: ((أعتقد أن الولايات المتحدة تتجه نحو فترة ركود معتدلة للغاية، وينبغي ألا يكون هذا مفاجئاً، فلقد مهد الطريق لهذا الركود من خلال المواقف التي اتُخذت وكل تلك الأموال التي ضخت في الاقتصاد في أعقاب جائحة كورونا))، معقباً ((أعتقد أنهم بالغوا في ذلك)).

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وضخت الحكومة الأمريكية نحو 5 تريليونات دولار لتحفيز الاقتصاد أثناء جائحة كورونا، ما أدى إلى تنشيط الاقتصاد عندما أدت أوامر البقاء في المنزل إلى إغلاق الشركات وارتفاع معدل البطالة.

لكن روس قال إن معظم أموال التحفيز لم تضخ بشكل منتج، مشيراً إلى الأمريكيين الذين ((أنفقوا على الفور)) شيكاتهم في جولة تسوق جامحة.

وأضاف الوزير في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أن ارتفاع الإنفاق أدى إلى تغذية الطلب على السلع والخدمات دون زيادة العرض، وهذا يشير إلى أنه كان السبب الرئيسي للتضخم، مع تسجيل زيادات أسعار المستهلك أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً في عام 2022.

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وقال روس إن قوة سوق العمل كانت مشوهة جزئياً بسبب أموال التحفيز التي ضخت في الاقتصاد، وقُدر أن نحو 30 إلى 40% من الوظائف التي وُفرت بعد الجائحة كانت وظائف مرتبطة بالحكومة، مضيفا ((لم يبنوا الاقتصاد، ولم يخلقوا إمدادات السلع)).

أبدى المسؤول السابق في إدارة ترامب نظرة متشائمة بشأن الاقتصاد الأمريكي، وتتعارض توقعاته مع العديد من التوقعات الأخرى في وول ستريت، إذ يشعر المحللون بمزيد من الثقة في أن الولايات المتحدة ستتجنب الركود مع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي وبقاء البطالة منخفضة نسبياً.

لكن المستثمرين كانوا قلقين بشكل متزايد من أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون قد شدد الشروط المالية إلى حد كبير، فقد تباطأ التوظيف بشكل مطرد على مدار العام الماضي.

لا يزال معظم خبراء الاقتصاد يتفقون على أن الاقتصاد لا يزال متيناً، بالنظر إلى وتيرة النمو السريعة ومعدل البطالة المنخفض تاريخياً.

مع ذلك، تدهورت المشاعر قليلاً، إذ يراقب المستثمرون الخطوة التالية لسعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي واستمرار علامات الضعف الاقتصادي، وأصبح الأمريكيون أكثر قلقاً بشأن سوق العمل خلال شهر أغسطس، وفقاً لأحدث استطلاع أجرته مؤسسة كونفرنس بورد.

وفي الوقت نفسه، قال 40% من المتداولين إنهم يشعرون بالتفاؤل بشأن الأسهم على مدى الأشهر الستة المقبلة، بانخفاض عن 52% في الشهر الماضي، وفقاً لأحدث استطلاع لآراء المستثمرين من الجمعية الأمريكية للمستثمرين الأفراد.