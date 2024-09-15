الحكومة تضيف 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم ((تكافل وكرامة))

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة
التضامن الاجتماعي، عن إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي ((تكافل وكرامة)) بداية من شهر سبتمبر الجاري.
وأكدت مرسي أن الوزارة لديها خطة طموحة لإنهاء قوائم الانتظار في برنامج الدعم النقدي المشروط ((تكافل وكرامة))، حيث سبق وأن تم إضافة 123 ألف أسرة جديدة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
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وأضافت أن الوزارة ستواصل خطتها من أجل إدخال كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة، ومع دراسة الأسر التي خرجت من نطاق استهداف البرنامج سواء بالحصول على فرصة للتمكين الاقتصادي أو تغير مصادر الدخل.
يأتي هذا في الوقت الذي وجهت فيه وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة (( تكافل وكرامة)) عن شهر سبتمبر لجميع المستفيدين، اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر، بما يشمل حاملي بطاقات ((ميزة)) البنكية.
الجدير بالذكر، أنه يتم تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، حيث هناك 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً، فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
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