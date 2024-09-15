الحكومة تضيف 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم ((تكافل وكرامة))

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الدكتورة مايا مرسي التضامن الاجتماعي، عن إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي ((تكافل وكرامة)) بداية من شهر سبتمبر الجاري.

وأكدت مرسي أن الوزارة لديها خطة طموحة لإنهاء قوائم الانتظار في برنامج الدعم النقدي المشروط ((تكافل وكرامة))، حيث سبق وأن تم إضافة 123 ألف أسرة جديدة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

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وأضافت أن الوزارة ستواصل خطتها من أجل إدخال كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة، ومع دراسة الأسر التي خرجت من نطاق استهداف البرنامج سواء بالحصول على فرصة للتمكين الاقتصادي أو تغير مصادر الدخل.

يأتي هذا في الوقت الذي وجهت فيه وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة (( تكافل وكرامة)) عن شهر سبتمبر لجميع المستفيدين، اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر، بما يشمل حاملي بطاقات ((ميزة)) البنكية.

الجدير بالذكر، أنه يتم تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، حيث هناك 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً، فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.