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إسرائيل تجدد قصفها على عدة بلدات في جنوب لبنان

9/15/2024 4:33:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN- قصف الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عدة بلدات جنوب لبنان.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدات رب ثلاثين، وشبعا، وكفر كلا،
وكفر حمام، والعديسة تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية.

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