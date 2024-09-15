حزب الله يعلن استهداف 3 مواقع عسكرية شمال إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN- أعلن "حزب الله"، الأحد، استهداف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان.

وقال "حزب الله" في بيانٍ له، إنه استهدف مقر كتائب ‏المدرعات ‏التابع للواء 188 في ثكنة راوية بعشرات الكاتيوشا.‏

وأضاف أن الاستهداف "جاء رداً على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة".

وأكد الحزب أن عناصره قصفوا "منظومة‎ ‎فنية‎ ‎في موقع المالكية الإسرائيلي بمحلقة (مسيرة) انقضاضية، وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".‏

وأشار إلى أن مقاتليه قصفوا "تموضعا لجنود ‏العدو في موقع المطلة بمحلقة انقضاضية، وحققوا فيه إصابات مؤكدة".‏

وصباح الأحد، أعلن جيش الاحتلال في بيان، رصد إطلاق نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان تجاه مستوطنات شمال البلاد، سقط بعضها في مناطق مفتوحة ما أدى إلى اندلاع حرائق.

ومساء السبت، أصيب 3 أطفال وشخص آخر بجروح، جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على قضاء الهرمل شرق لبنان، وذلك ضمن 9 غارات جوية إسرائيلية استهدف بعضها بلدات بالعمق اللبناني وأخرى بالجنوب.

وشهدت حدود إسرائيل مع لبنان في الآونة الأخيرة تصعيدا ملحوظا في القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، تزامنا مع تهديدات تل أبيب بشن حرب برية على لبنان رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من تفجر المنطقة وخروجها عن السيطرة.





