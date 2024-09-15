حزب الله يعلن استهداف 3 مواقع عسكرية شمال إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN- أعلن "حزب الله"، الأحد، استهداف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان.
وقال "حزب الله" في بيانٍ له، إنه استهدف مقر كتائب المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة راوية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
وأضاف أن الاستهداف "جاء رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة".
وأكد الحزب أن عناصره قصفوا "منظومة فنية في موقع المالكية الإسرائيلي بمحلقة (مسيرة) انقضاضية، وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".
وأشار إلى أن مقاتليه قصفوا "تموضعا لجنود العدو في موقع المطلة بمحلقة انقضاضية، وحققوا فيه إصابات مؤكدة".
وصباح الأحد، أعلن جيش الاحتلال في بيان، رصد إطلاق نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان تجاه مستوطنات شمال البلاد، سقط بعضها في مناطق مفتوحة ما أدى إلى اندلاع حرائق.
ومساء السبت، أصيب 3 أطفال وشخص آخر بجروح، جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على قضاء الهرمل شرق لبنان، وذلك ضمن 9 غارات جوية إسرائيلية استهدف بعضها بلدات بالعمق اللبناني وأخرى بالجنوب.
وشهدت حدود إسرائيل مع لبنان في الآونة الأخيرة تصعيدا ملحوظا في القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، تزامنا مع تهديدات تل أبيب بشن حرب برية على لبنان رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من تفجر المنطقة وخروجها عن السيطرة.
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