إسرائيل تحقق في التقصير.. كيف وصل صاروخ من اليمن إلى تل أبيب؟

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الداخل المحتل / PNN- كشفت إذاعة جيش الاحتلال تفاصيل متعلقة بالصاروخ البالستي اليمني الذي ضرب إسرائيل من دون أن يسبب إصابات، منوهة بوجود تقصير في أنظمة الرصد.
وقالت إذاعة الجيش، إن الصاروخ البالستي انطلق من اليمن وانفجر في منطقة قرب "موديعين" وسط إسرائيل.
وأشارت إلى أن مسار الصاروخ بلغ حوالي ألفي كيلومتر، والوقت المطلوب لصاروخ بالستي ليقطع مثل هذه المسافة هو حوالي 15 دقيقة.
وقال القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي تسفيكا تشايموفيتش، إن الصاروخ استغرق حوالي 13إلى 15 دقيقة للوصول إلى هدفه، وهو ما يعتبر "فترة طويلة جدا بالمقارنة مع تهديدات أخرى".
وأكد تشايموفيتش أن الصاروخ تم اكتشافه مبكرا وجرت محاولات لاعتراضه، لكن "النتائج غير واضحة حتى الآن"، إلا أن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن الصاروخ استغرق "وقتا طويلا جدا" للتعرف عليه واعتراضه بنجاح.
وحسب هيئة البث العبرية، فإن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة وعلى بعد نحو 6 كيلومترات من تل أبيب.
بينما ذكرت القناة 12 العبرية "أن الدفاعات الجوية أخفقت في اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن".
وكان المتحدث العسكري علق في وقت سابق على أصوات صافرات الإنذار، بالقول: "متابعة للإنذارات قبل قليل في منطقة وسط البلاد فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض-أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات".
يذكر أن المسافة بين اليمن وإسرائيل تزيد على ألفي كيلومتر.
MENAFN15092024000205011050ID1108675000
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.