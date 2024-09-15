إسرائيل تحقق في التقصير.. كيف وصل صاروخ من اليمن إلى تل أبيب؟

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- كشفت إذاعة جيش الاحتلال تفاصيل متعلقة بالصاروخ البالستي اليمني الذي ضرب إسرائيل من دون أن يسبب إصابات، منوهة بوجود تقصير في أنظمة الرصد.

وقالت إذاعة الجيش، إن الصاروخ البالستي انطلق من اليمن وانفجر في منطقة قرب "موديعين" وسط إسرائيل.

وأشارت إلى أن مسار الصاروخ بلغ حوالي ألفي كيلومتر، والوقت المطلوب لصاروخ بالستي ليقطع مثل هذه المسافة هو حوالي 15 دقيقة.

وقال القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي تسفيكا تشايموفيتش، إن الصاروخ استغرق حوالي 13إلى 15 دقيقة للوصول إلى هدفه، وهو ما يعتبر "فترة طويلة جدا بالمقارنة مع تهديدات أخرى".

وأكد تشايموفيتش أن الصاروخ تم اكتشافه مبكرا وجرت محاولات لاعتراضه، لكن "النتائج غير واضحة حتى الآن"، إلا أن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن الصاروخ استغرق "وقتا طويلا جدا" للتعرف عليه واعتراضه بنجاح.

وحسب هيئة البث العبرية، فإن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة وعلى بعد نحو 6 كيلومترات من تل أبيب.



بينما ذكرت القناة 12 العبرية "أن الدفاعات الجوية أخفقت في اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن".

وكان المتحدث العسكري علق في وقت سابق على أصوات صافرات الإنذار، بالقول: "متابعة للإنذارات قبل قليل في منطقة وسط البلاد فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض-أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات".

يذكر أن المسافة بين اليمن وإسرائيل تزيد على ألفي كيلومتر.







