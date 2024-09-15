زعيم حزب العمل الإسرائيلي: الحكومة الفاشلة تقود البلاد لحرب أبدية

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- هاجم رئيس حزب العمل الإسرائيلي المعارض، يائير غولان، الأحد، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفا إياها بـ "حكومة الصفر الفاشلة التي تجر البلاد إلى حرب أبدية".

جاء ذلك في تعليقه على حادثة سقوط الصاروخ الباليستي الذي أطلق من اليمن قرب مطار بن غوريون الدولي، في تل أبيب، ما تسبب بإصابة 9 أشخاص أثناء تدافعهم نحو الملاجئ.

ودعا غولان، في منشور على منصة إكس، الإسرائيليين للتظاهر كل يوم، معتبرا أن "الضغط الشعبي المتواصل هو فقط الذي سيسقط الحكومة".

وقال: "مرة أخرى، تلقينا هذا الصباح تذكيرا لحكومة اليمين وفشلها المستمر".

وأضاف: "بدلا من إغلاق جبهات القتال، تجرنا حكومة الصفر إلى حرب إلى الأبد، وإلى صراع داخلي إلى الأبد، وإلى الهاوية".

من جانبه، قال حزب "هناك مستقبل"، برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، في منشور على "إكس" إن "دولة طبيعية لا تستيقظ على حادثة سقوط صاروخ أرض-أرض على أراضيها يُطلق من اليمن".

ودعا الحزب ما وصفها حكومة "الكوارث الوطنية" إلى الاستقالة.

وصباح الأحد، تعرضت إسرائيل لهجوم بصاروخ أرض-أرض تم إطلاقه من اليمن وسقط في منطقة مفتوحة وسط البلاد، بحسب ما أعلن الجيش.

وقال الجيش، في بيان، "عند اكتشاف الإطلاق، تم تفعيل العديد من أجهزة الإنذار في المستوطنات الواقعة في وسط البلاد كما تم إطلاق صواريخ اعتراضية من منظومات آرو والقبة الحديدية، فيما يتحقق الجيش من نجاح عملية الاعتراض".

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة وسط إسرائيل على بعد 6 كيلومترات من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.

بدورها، قالت إذاعة الجيش إن "الاعتراض لم يكن ناجحا، ولكن يجري التحقيق أيضا في احتمال إجراء اعتراض جزئي"، مضيفة أن القوات الجوية "تحقق في سبب عدم اعتراض الصاروخ قبل وصوله إسرائيل".

وإثر الحادثة، أصيب 9 مواطنين بجروح طفيفة في مناطق مختلفة بوسط إسرائيل لدى تدافعهم نحو الملاجئ لحظة دوي صفارات الإنذار وتم نقلهم إلى عدة مستشفيات لتلقي العلاج، بحسب هيئة الإسعاف الإسرائيلية.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن شظايا صواريخ اعتراضية سقطت في محطة قطار في ضواحي موديعين (وسط) وأحدثت أضرارا، كما اندلع حريق في منطقة مفتوحة في موشاف كفار دانيال بالقرب من مدينة اللد وسط إسرائيل بعد سقوط شظايا إضافية.



