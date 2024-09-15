صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى وهذه هي تفاصيل الحدث

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد عن سقوط صاروخ وسط البلاد أُطلق من اليمن بعد تفعيل صافرات الإنذار في مناطق واسعة من البلاد.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "متابعة للإنذارات في منطقة وسط البلاد، فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض-أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات" على حد زعمه. وأشار في بيان لاحق الى أن "الصاروخ أطلق من اليمن".
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الحوثيين كانوا قد هددوا بإطلاق الصواريخ باتجاه "إسرائيل" عقل استهداف ميناء الحديدة قبل نحو شهرين.
وبحسب نجمة داود الحمراء فقد أصيب 9 إسرائيليين بجروح خلال محاولتهم الوصول للملاجئ صباح اليوم بعد إطلاق صاروخ من اليمن على "تل أبيب".
وصباح اليوم الأحد، دوت صافرات الإنذار، في مدينة تل أبيب ومحيطها، حيث تم تفعيل المنظومة الدفاعية الجوية "حيتس 2" والقبة الحديدية من أجل اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن، لكن دون أن تتمكن من اعتراضه.
وبحسب موقع "واينت" الإلكتروني فإن الصواريخ الاعتراضية التي تم إطلاقها لم تصب الصاروخ الذي سقط بالقرب من اللد. وسقطت أجزاء من صاروخ اعتراضي في الأراضي المنخفضة وفي مناطق مأهولة بالسكان أيضًا. وسقطت إحدى الشظايا في محطة القطار عند مدخل مستوطنة "موديعين".
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الصاروخ الباليستي الذي أطلق من اليمن سقط في منطقة الطريق السريع رقم 1 قرب "كفار دانيال" وسط "إسرائيل"، بينما سقطت شظايا الصاروخ في أماكن أخرى بمنطقة محطة القطار في مستوطنة موديعين.
وزعم الجيش الإسرائيلي رصده للصاروخ الذي أطلق من اليمن لعدة دقائق قبل وصوله إلى هدفه، وليس من الواضح لماذا جرت محاولات الاعتراض فوق وسط إسرائيل وليس بعيدا عن حدودها، على ما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية.
المصدر:
الجرمق
MENAFN15092024000205011050ID1108674998
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