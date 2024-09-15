صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى وهذه هي تفاصيل الحدث

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد عن سقوط صاروخ وسط البلاد أُطلق من اليمن بعد تفعيل صافرات الإنذار في مناطق واسعة من البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "متابعة للإنذارات في منطقة وسط البلاد، فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض-أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات" على حد زعمه. وأشار في بيان لاحق الى أن "الصاروخ أطلق من اليمن".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الحوثيين كانوا قد هددوا بإطلاق الصواريخ باتجاه "إسرائيل" عقل استهداف ميناء الحديدة قبل نحو شهرين.

وبحسب نجمة داود الحمراء فقد أصيب 9 إسرائيليين بجروح خلال محاولتهم الوصول للملاجئ صباح اليوم بعد إطلاق صاروخ من اليمن على "تل أبيب".

وصباح اليوم الأحد، دوت صافرات الإنذار، في مدينة تل أبيب ومحيطها، حيث تم تفعيل المنظومة الدفاعية الجوية "حيتس 2" والقبة الحديدية من أجل اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن، لكن دون أن تتمكن من اعتراضه.

وبحسب موقع "واينت" الإلكتروني فإن الصواريخ الاعتراضية التي تم إطلاقها لم تصب الصاروخ الذي سقط بالقرب من اللد. وسقطت أجزاء من صاروخ اعتراضي في الأراضي المنخفضة وفي مناطق مأهولة بالسكان أيضًا. وسقطت إحدى الشظايا في محطة القطار عند مدخل مستوطنة "موديعين".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الصاروخ الباليستي الذي أطلق من اليمن سقط في منطقة الطريق السريع رقم 1 قرب "كفار دانيال" وسط "إسرائيل"، بينما سقطت شظايا الصاروخ في أماكن أخرى بمنطقة محطة القطار في مستوطنة موديعين.

وزعم الجيش الإسرائيلي رصده للصاروخ الذي أطلق من اليمن لعدة دقائق قبل وصوله إلى هدفه، وليس من الواضح لماذا جرت محاولات الاعتراض فوق وسط إسرائيل وليس بعيدا عن حدودها، على ما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية.

المصدر:

الجرمق