نتنياهو: نتأهب لـمواجهة واسعة النطاق في حرب الشمال

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الداخل المحتل / PNN- قالت "القناة 13" العبرية، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وصف ما ستواجهه إسرائيل مع "حزب الله" في شمال إسرائيل بـ"مواجهة واسعة النطاق"، خلال مباحثات استراتيجية مع قادة الأجهزة الأمنية.
وبين أحد مساعدي نتنياهو أنه "لم يتم تحديد الخطوة" التي وعد بها كبار المسؤولين منذ أشهر، مضيفا أنها قد تستغرق أسابيع أو بضعة أشهر من الآن، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن التقرير.
وكشفت "القناة 13"، في تقريرها، إلى أن هدف إسرائيل "ببدء جبهة حرب مع لبنان في أسرع وقت ممكن بناء على استعداد الجيش الإسرائيلي، والشرعية الدولية".
وفيما يتعلق بالحل الدبلوماسي، قال مسؤولون خلال اجتماع المباحثات الاستراتيجية الذي أقيم الخميس، "إن الحل الدبلوماسي وحده لا يمكن أن يؤدي إلى عودة عشرات الآلاف من سكان شمال إسرائيل الذين نزحوا منذ السابع من أكتوبر إلى منازلهم".
ويرى مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن توسيع "جبهة الحرب شمال إسرائيل سيتطلب خفض عدد القوات التي تقابل في غزة".
MENAFN15092024000205011050ID1108674997
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.