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نتنياهو: نتأهب لـمواجهة واسعة النطاق في حرب الشمال

9/15/2024 4:33:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- قالت "القناة 13" العبرية، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وصف ما ستواجهه إسرائيل مع "حزب الله" في شمال إسرائيل بـ"مواجهة واسعة النطاق"، خلال مباحثات استراتيجية مع قادة الأجهزة الأمنية.

وبين أحد مساعدي نتنياهو أنه "لم يتم تحديد الخطوة" التي وعد بها كبار المسؤولين منذ أشهر، مضيفا أنها قد تستغرق أسابيع أو بضعة أشهر من الآن، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن التقرير.

وكشفت "القناة 13"، في تقريرها، إلى أن هدف إسرائيل "ببدء جبهة حرب مع لبنان في أسرع وقت ممكن بناء على استعداد الجيش الإسرائيلي، والشرعية الدولية".

وفيما يتعلق بالحل الدبلوماسي، قال مسؤولون خلال اجتماع المباحثات الاستراتيجية الذي أقيم الخميس، "إن الحل الدبلوماسي وحده لا يمكن أن يؤدي إلى عودة عشرات الآلاف من سكان شمال إسرائيل الذين نزحوا منذ السابع من أكتوبر إلى منازلهم".

ويرى مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن توسيع "جبهة الحرب شمال إسرائيل سيتطلب خفض عدد القوات التي تقابل في غزة".

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