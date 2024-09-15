حرب الإبادة تدخل يومها الـ 345.. شهداء في مجازر الاحتلال المتواصلة بقطاع غزَّة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 345 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان "الإسرائيلي" إلى 41182 شهيداً و 95280 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وفي رصد آخر التطورات الميدانية لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، فقد واصل الاحتلال خلال الساعات الناضية قصفه وتدميره لعدة مناطق، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.
استشهد 3 مواطنين إثر قصف الاحتلال منزل في محيط دوار أبو صرار بمخيم النصيرات، كما أطلقت آليات الاحتلال النار صوب المناطق الشمالية من المخيم.
واستشهد مواطن وأصيب عدد آخر، فجر اليوم الأحد، جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة "سويدان" في محيط بركة أبو راشد أول شارع مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال غزة.
وشنت صباح اليوم طائرات الاحتلال غارة على شمال غزة، وقصفت مدفعيته شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية في حي تل السلطان غرب مدينة رفح وُسمع دوي انفجارات في منطقة العزبة جنوب مدينة رفح جنوبي القطاع.
كما استهدف قصف إسرائيلي بيت حانون شمال غزة، فيما شن طائرات الاحتلال غارة على مخيم جباليا شمال غزة. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، النار من آليات الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، فجر اليوم، شمال غرب رفح. وشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، غارة على محيط دوار التعليم شمال قطاع غزة، تزامنًا مع إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل إنارة فوق منطقة قليبو شرق أبراج الشيخ زايد شمالي القطاع.
كما أطلقت طائرات "كواد كابتر" النار بكثافة في محيط دوار النجمة والعودة وسط رفح، في حين استهدف قصف مدفعي إسرائيلي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
واندلع حريق بمنزل لعائلة "أبو معلا"؛ جراء قصف مدفعي للاحتلال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وفي حصيلة عملية، استشهد 26 مواطنا على الأقل، بينهم 6 أطفال في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ صباح السبت.
جاء ذلك في بيان إحصائي يومي صدر عن المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة محمود بصل، قال فيه إن 26 فلسطينيا ارتقوا بغارات إسرائيلية في مناطق مختلفة من القطاع.
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