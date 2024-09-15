حرب الإبادة تدخل يومها الـ 345.. شهداء في مجازر الاحتلال المتواصلة بقطاع غزَّة

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 345 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان "الإسرائيلي" إلى 41182 شهيداً و 95280 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وفي رصد آخر التطورات الميدانية لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، فقد واصل الاحتلال خلال الساعات الناضية قصفه وتدميره لعدة مناطق، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.



استشهد 3 مواطنين إثر الاحتلال منزل في محيط دوار أبو صرار بمخيم النصيرات، كما أطلقت آليات الاحتلال النار صوب المناطق الشمالية من المخيم.



واستشهد مواطن وأصيب عدد آخر، فجر اليوم الأحد، جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة "سويدان" في محيط بركة أبو راشد أول شارع مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال غزة.



وشنت صباح اليوم طائرات الاحتلال غارة على شمال غزة، وقصفت مدفعيته شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية في حي تل السلطان غرب مدينة رفح وُسمع دوي انفجارات في منطقة العزبة جنوب مدينة رفح جنوبي القطاع.



كما استهدف قصف إسرائيلي بيت حانون شمال غزة، فيما شن طائرات الاحتلال غارة على مخيم جباليا شمال غزة. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، النار من آليات الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، فجر اليوم، شمال غرب رفح. وشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، غارة على محيط دوار التعليم شمال قطاع غزة، تزامنًا مع إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل إنارة فوق منطقة قليبو شرق أبراج الشيخ زايد شمالي القطاع.



كما أطلقت طائرات "كواد كابتر" النار بكثافة في محيط دوار النجمة والعودة وسط رفح، في حين استهدف قصف مدفعي إسرائيلي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



واندلع حريق بمنزل لعائلة "أبو معلا"؛ جراء قصف مدفعي للاحتلال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وفي حصيلة عملية، استشهد 26 مواطنا على الأقل، بينهم 6 أطفال في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ صباح السبت.



جاء ذلك في بيان إحصائي يومي صدر عن المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة محمود بصل، قال فيه إن 26 فلسطينيا ارتقوا بغارات إسرائيلية في مناطق مختلفة من القطاع.



