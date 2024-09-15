أحمد بن محمد مباركاً بمناسبة المولد النبوي: نستذكر السيرة العطرة لخير البشر الرحمة المهداة

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أهمية استذكار السيرة العطرة لخير البشر صلى الله عليه وسلم بمناسبة ذكرى مولده الشريف.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «في هذا اليوم وفي كل يوم، نستذكر السيرة العطرة لخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة، الذي جاءنا داعياً لكل خير وخلق حسن، وغرس فينا قيم الرحمة والتسامح، نبارك لقيادتنا الرشيدة ودولتنا العزيزة والأمة الإسلامية بهذه المناسبة».