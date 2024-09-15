الاحتلال يتسبب بإجهاض امرأة حامل خلال الاعتداء على زوجها في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مواطن وعائلته، فجر اليوم الأحد، عقب مداهمة منزله
في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ما أدى إلى إجهاض زوجته الحامل.
وأفادت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية وحارات البلدة القديمة من مدينة الخليل، وداهمت عدة منازل، واعتدت على المواطن نضال الجعبري وعائلته، ما أدى إلى اجهاض زوجته، وتم نقلها إلى المستشفى.
وأضافت أن مستعمرين اعتدوا على المواطنين في حارة جابر، وواد الحصين، ومنطقة الراس في البلدة القديمة من المدينة، وأطلقوا النار باتجاه منازل المواطنين.
ونظم مستعمرون مسلحون مساء أمس مسيرة استفزازية انطلقت من محيط الحرم الإبراهيمي، وجابت حارات البلدة القديمة، واعتدوا على ممتلكات المواطنين، ومنعوهم من التجول أو الخروج من منازلهم.
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