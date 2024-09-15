الاحتلال يتسبب بإجهاض امرأة حامل خلال الاعتداء على زوجها في الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مواطن وعائلته، فجر اليوم الأحد، عقب مداهمة منزلهفي المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ما أدى إلى إجهاض زوجته الحامل.

وأفادت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية وحارات البلدة القديمة من مدينة الخليل، وداهمت عدة منازل، واعتدت على المواطن نضال الجعبري وعائلته، ما أدى إلى اجهاض زوجته، وتم نقلها إلى المستشفى.

وأضافت أن مستعمرين اعتدوا على المواطنين في حارة جابر، وواد الحصين، ومنطقة الراس في البلدة القديمة من المدينة، وأطلقوا النار باتجاه منازل المواطنين.

ونظم مستعمرون مسلحون مساء أمس مسيرة استفزازية انطلقت من محيط الحرم الإبراهيمي، وجابت حارات البلدة القديمة، واعتدوا على ممتلكات المواطنين، ومنعوهم من التجول أو الخروج من منازلهم.