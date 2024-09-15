كوريا الجنوبية تواصل تجنب استيراد النفط الخام من إيران في أغسطس للعام الثاني على التوالي

(MENAFN
) لم تستورد كوريا الجنوبية أي نفط
خام من إيران في أغسطس من هذا العام، مواصلةً بذلك نفس الاتجاه الذي شهدته في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للبيانات الرسمية التي صدرت يوم السبت الموافق 14 سبتمبر، ويتماشى هذا مع موقف كوريا الجنوبية المستمر في عدم شراء النفط الإيراني، والذي قد يكون متأثرًا بالعقوبات الدولية والاعتبارات الجيوسياسية، ويُعتبر عدم الاستيراد من إيران أمرًا ملحوظًا نظرًا للدور الذي كانت تلعبه إيران في السابق كمورد رئيسي لكوريا الجنوبية قبل فرض العقوبات.
كذلك تشير الأرقام الأولية الصادرة عن خدمة الجمارك في كوريا الجنوبية إلى أن البلاد، التي تعد خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، استوردت إجماليًا 12.8 مليون طن من النفط الخام في أغسطس، ويمثل هذا زيادة كبيرة مقارنة بـ 10 ملايين طن تم استيرادها في نفس الشهر من العام الماضي، ويشير هذا النمو في واردات النفط الخام إلى ارتفاع في الطلب المحلي أو تعديلات في مصادر الإمداد، مما قد يعكس التغيرات في ديناميكيات سوق النفط العالمية.
كما أنه من المتوقع أن تصدر شركة النفط الوطنية الكورية البيانات النهائية والمفصلة لواردات النفط الخام في كوريا الجنوبية لشهر أغسطس في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء بريطانية، وتعتبر أرقام شركة النفط الوطنية الكورية مرجعًا صناعيًا هامًا، حيث تقدم نظرة أكثر شمولية على أنشطة استيراد النفط في البلاد، بما في ذلك مصادر وكميات النفط الخام التي تم استيرادها إلى كوريا الجنوبية، وستوفر هذه الأرقام رؤى أعمق حول استراتيجيات تأمين الطاقة في البلاد وتعديلات السوق.
بينما ستكون البيانات القادمة من شركة النفط الوطنية الكورية حاسمة لفهم الصورة الكاملة لواردات النفط في كوريا الجنوبية، خاصة في سياق التغيرات في السوق العالمية والتحولات في سلاسل التوريد الإقليمية، ويبرز قرار كوريا الجنوبية بالامتناع عن استيراد النفط الخام الإيراني، إلى جانب الزيادة الإجمالية في واردات النفط الخام، تطور مشهد الطاقة في البلاد وكيفية تعاملها مع السياسة الدولية في مجال الطاقة، ويبرز هذا الوضع أهمية تنويع مصادر الطاقة وتأثير العلاقات الدولية على استراتيجيات الاستيراد الوطنية.
MENAFN15092024000045015839ID1108674763
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.