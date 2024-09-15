تعطل إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في خليج المكسيك بسبب إعصار فرانسين

(MENAFN
) حوالي 30 بالمئة من إنتاج النفط الخام و41 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك ظلت معطلة يوم السبت الموافق 14 سبتمبر، بسبب إعصار فرانسيس، وفقًا لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي الأمريكي، وتسبب الإعصار في اضطرابات كبيرة في إنتاج الطاقة في المنطقة، مما أدى إلى توقف العمليات بشكل كبير لكل من استخراج النفط والغاز، وكان لهذا تأثير كبير على قطاع الطاقة، حيث أبرز ضعف عمليات الحفر البحرية أمام الأحداث الجوية القاسية.
كذلك قدمت الوكالة أرقامًا تفصيلية تشير إلى أن الإعصار أدى إلى توقف إنتاج أكثر من 522 ألف برميل من النفط يوميًا، وبالإضافة إلى توقف إنتاج النفط، تسبب الإعصار أيضًا في توقف كبير في إنتاج الغاز الطبيعي، حيث توقفت أكثر من 755 مليون قدم مكعب من إنتاج الغاز الطبيعي يوميًا.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوكالة إلى أن عدد منصات النفط والغاز التي اضطر العمال إلى إخلاء مواقعهم فيها قد انخفض الآن إلى 52 منصة، ويعتبر هذا تحسن ملحوظ مقارنة بذروة الإعصار في الأسبوع الماضي عندما تم إخلاء 171 منصة، ويشير الانخفاض في عدد المنصات التي تم إخلاؤها إلى أنه على الرغم من أن الوضع يستقر، إلا أن جزءًا كبيرًا من القوى العاملة وقدرات الإنتاج لا يزال خارج الخدمة بينما تعمل الشركات على ضمان السلامة وتقييم الأضرار قبل استئناف العمليات العادية.
كما يعتبر خليج المكسيك منطقة حيوية لإنتاج الطاقة في الولايات المتحدة، حيث يمثل حوالي 15 بالمئة من إجمالي إنتاج النفط المحلي و2 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي، وفقًا للبيانات الفيدرالية، وبالتالي، فإن تأثير الإعصار على هذه المنطقة لم يؤثر فقط على مستويات الإنتاج الفورية، ولكنه يحمل أيضًا تداعيات أوسع على سوق الطاقة بشكل عام، ويبرز هذا الاضطراب التحديات المستمرة التي تفرضها الكوارث الطبيعية على إنتاج الطاقة البحرية وأهمية الاستعداد والمرونة في قطاع الطاقة.
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