رئيس الوزراء العراقي يعلن الانتهاء من تصاميم خطوط السكك الحديدية في مشروع "طريق التنمية"

(MENAFN
) أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن اكتمال تصاميم مسارات السكك الحديدية في مشروع "طريق التنمية" الذي يشمل تركيا وقطر والإمارات، وجاء هذا الإعلان خلال ندوة حوارية ركزت على المشروع والفرص الاستثمارية التي يقدمها، ووفقاً للسوداني، فإن اكتمال تصاميم السكك الحديدية يمثل علامة فارقة هامة، ومن المتوقع أن يستغرق المشروع بأكمله خمس سنوات لإكماله، مما سيحول العراق إلى "بلد مفتوح".
في حين يأتي مشروع "طريق التنمية" نتيجة مذكرة تفاهم رباعية تم توقيعها في 22 أبريل في بغداد، واتفقت تركيا والعراق وقطر والإمارات على التعاون في هذا المشروع الطموح تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء السوداني، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الاتصال من خلال إنشاء شبكة من الطرق البرية والسكك الحديدية التي تمتد من العراق إلى موانئ تركيا، وتغطي مسافة 1200 كيلومتر داخل العراق.
كذلك أشار السوداني إلى أن الحكومة العراقية سعت للحصول على دعم من البنك الدولي لتمويل المشروع، خاصة للجزء الذي يمتد من البصرة في الجنوب إلى الموصل في الشمال، وأكد أن الشراكات الدولية تلعب دورًا حاسمًا، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات مع الشركات الدولية تعتبر مؤشرًا إيجابيًا على التعاون، وبالإضافة إلى ذلك، ذكر نية الحكومة إشراك القطاع الخاص في المشروع، على غرار تجارب الستينيات والسبعينيات.
كما أنه من المقرر عقد الاجتماع القادم لمجلس الوزراء لمشروع "طريق التنمية" في نوفمبر، وبدأت الحكومة في إعداد دراسة لتشكيل هيئة لإدارة طريق التنمية كجزء من التحضير لتنفيذ المشروع، ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج، مما يعزز الروابط الاقتصادية والاتصال الإقليمي.
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