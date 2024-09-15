اتهمت أمريكا.. فنزويلا تعتقل 6 متورطين بمؤامرة وتصادر 400 بندقية

أعلنت الحكومة الفنزويلية، أمس، توقيف ثلاثة أمريكيين وإسبانيين اثنين وتشيكي متهمين بصلتهم بمؤامرة مفترضة لزعزعة استقرار البلاد، مشيرةً إلى مصادرة نحو 400 بندقية جُلبت من الولايات المتحدة.

وأوضح الداخلية ديوسدادو كابيّو أن الأشخاص الستة اعتُقلوا للاشتباه في تخطيطهم لشن هجوم يستهدف الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته.

وتأتي الاعتقالات وسط تصاعد التوترات بين فنزويلا وكل من الولايات المتحدة وإسبانيا بسبب الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتيجتها التي أجريت في 28 يوليو وتتهم المعارضة مادورو بتزويرها.

من جهته، يؤكد مادورو، الذي تولى رئاسة فنزويلا خلفاً للزعيم اليساري هوغو تشافيز بعد وفاته عام 2013، على فوزه بولاية ثالثة، لكن هيئة الانتخابات لم تنشر نتائج التصويت التفصيلية.

وقال كابيّو: «نحن نعلم أن حكومة الولايات المتحدة لها صلة بهذه العملية».

وبحسب وزير الداخلية، «تم اعتقال مواطنين إسبانيين أخيراً في بويرتو أياكوتشو» جنوب غربي البلاد.

وأضاف أن ثلاثة أمريكيين ومواطناً تشيكياً أوقفوا أيضاً، وربط المؤامرة المفترضة بوكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة وإسبانيا، وكذلك بزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

وتابع: «لقد اتصلوا بمرتزقة فرنسيين، واتصلوا بمرتزقة من أوروبا الشرقية وهم يقومون بعملية لمحاولة مهاجمة بلادنا».

وأعلن أنه «تم ضبط أكثر من 400 بندقية»، متهماً المعتقلين بالتخطيط «لأعمال إرهابية».

ونفى متحدث باسم الخارجية الأمريكية، أمس، ادعاءات فنزويلا، قائلاً إنها «كاذبة بالمطلق».

وأكد المتحدث اعتقال أحد أفراد الجيش الأمريكي في فنزويلا، مشيراً أيضاً إلى «تقارير غير مؤكدة عن احتجاز مواطنين أمريكيين آخرين».

وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا وإسبانيا بشكل ملحوظ منذ الخميس، مع تصريحات وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز التي وصفت فنزويلا بأنها «دكتاتورية».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز