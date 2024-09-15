Sunday, 15 September 2024 11:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حمدان بن محمد: في ذكرى المولد نستلهم من أخلاق الرسول الأكرم وسيرته العطرة منهجاً وطريقاً

9/15/2024 3:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن ذكرى المولد النبوي مناسبة لاستلهام أخلاق الرسول الأكرم وسيرته العطرة منهجاً وطريقاً.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «في ذكرى مولد خير الأنام وخاتم الأنبياء نستلهم من أخلاق الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة منهجاً وطريقاً».

وأضاف سموه: «ونستذكر في هذه المناسبة رسالته الخالدة وخلقه العظيم وقيمه المباركة، نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم والأمة الإسلامية هذه المناسبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN15092024000110011019ID1108674754

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث