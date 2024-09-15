حمدان بن محمد: في ذكرى المولد نستلهم من أخلاق الرسول الأكرم وسيرته العطرة منهجاً وطريقاً

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع، أن ذكرى المولد النبوي مناسبة لاستلهام أخلاق الرسول الأكرم وسيرته العطرة منهجاً وطريقاً.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «في ذكرى مولد خير الأنام وخاتم الأنبياء نستلهم من أخلاق الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة منهجاً وطريقاً».

وأضاف سموه: «ونستذكر في هذه المناسبة رسالته الخالدة وخلقه العظيم وقيمه المباركة، نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم والأمة الإسلامية هذه المناسبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا».

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