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محمد بن راشد: نبارك للأمة الإسلامية ذكرى مولد خير البشر.. نور الأرض.. شفيع الناس

9/15/2024 3:00:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنَّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي، راجياً الله عز وجل أن يعيدها على الجميع بخير وسعادة.

وافتتح سموه، اليوم، تدوينة عبر حسابه الرسمي في «إكس»، باقتباس بيت أمير الشعراء أحمد شوقي: «ولد الهدي فالكائنات ضياء.. وفم الزمان تبسم وثناء»، قائلاً: «نبارك للأمة الإسلامية ذكرى مولد خير البشر، نور الأرض، شفيع الناس، رحمة الله للعالمين».

وأرفق سموه بالتدوينة مقطع فيديو لنشيد من كلمات سموه بعنوان «نبي السلام»، مضيفاً: «نسأل الله أن يعيدها علينا وعليكم ونحن في خير وسعادة، ببركة الصلاة عليه، ومحبته، واتباع هداه».

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