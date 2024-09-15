محمد بن راشد: نبارك للأمة الإسلامية ذكرى مولد خير البشر.. نور الأرض.. شفيع الناس

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنَّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي، راجياً الله عز وجل أن يعيدها على الجميع بخير وسعادة.
وافتتح سموه، اليوم، تدوينة عبر حسابه الرسمي في «إكس»، باقتباس بيت أمير الشعراء أحمد شوقي: «ولد الهدي فالكائنات ضياء.. وفم الزمان تبسم وثناء»، قائلاً: «نبارك للأمة الإسلامية ذكرى مولد خير البشر، نور الأرض، شفيع الناس، رحمة الله للعالمين».
وأرفق سموه بالتدوينة مقطع فيديو لنشيد من كلمات سموه بعنوان «نبي السلام»، مضيفاً: «نسأل الله أن يعيدها علينا وعليكم ونحن في خير وسعادة، ببركة الصلاة عليه، ومحبته، واتباع هداه».
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