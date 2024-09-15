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الأردن..مجلس الوزراء يجتمع صباحا

9/15/2024 3:00:04 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشف مصدر مطلع أن مجلس الوزراء برئاسة بشر الخصاونة سيجتمع صباح اليوم الأحد، بعد تقديم موعد الاجتماع من توقيته المعتاد بعد الظهر إلى الصباح.

وقال المصدر لـ "خبرني" إن تقديم الموعد جاء عقب لقاء غير معتاد جرى لوزراء مع رئيس الحكومة بشر الخصاونة في دار رئاسة الوزراء السبت.

ولم يكشف المصدر عن سبب تقديم موعد الاجتماع، الذي يأتي على وقع أنباء رحيل وشيك للحكومة عقب إجراء الانتخابات النيابية للمجلس العشرين.

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