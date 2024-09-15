الأردن..مجلس الوزراء يجتمع صباحا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشف مصدر مطلع أن مجلس الوزراء برئاسة بشر الخصاونة سيجتمع صباح اليوم الأحد، بعد تقديم موعد الاجتماع من توقيته المعتاد بعد الظهر إلى الصباح.
وقال المصدر لـ "خبرني" إن تقديم الموعد جاء عقب لقاء غير معتاد جرى لوزراء مع رئيس الحكومة بشر الخصاونة في دار رئاسة الوزراء السبت.
ولم يكشف المصدر عن سبب تقديم موعد الاجتماع، الذي يأتي على وقع أنباء رحيل وشيك للحكومة عقب إجراء الانتخابات النيابية للمجلس العشرين.
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