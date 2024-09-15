Sunday, 15 September 2024 11:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسماء المرشحين لدبلوم إعداد وتأهيل المعلمين

9/15/2024 3:00:04 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، أسماء المرشحين من الدفعة الثالثة لبرنامج الدبلوم المهني في إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة والمنتهية بالتعيين وعلى نفقة الوزارة الذي يعقد في الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة للعام الدراسي 2024/ 2025.

تاليا التفاصيل عبر موقعنا:

MENAFN15092024000151011027ID1108674745

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث