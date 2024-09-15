أسماء المرشحين لدبلوم إعداد وتأهيل المعلمين

أسماء المرشحين لدبلوم إعداد وتأهيل المعلمين
التاريخ
9/15/2024 3:00:04 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني – أعلنت وزارة التربية
والتعليم اليوم الأحد، أسماء المرشحين من الدفعة الثالثة لبرنامج الدبلوم المهني في إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة والمنتهية بالتعيين وعلى نفقة الوزارة الذي يعقد في الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة للعام الدراسي 2024/ 2025.
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