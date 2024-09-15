الرئاسة الفلسطينية تعتزم تقديم شكوى للجنائية الدولية على مقتل المتضامنة الأمريكية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، أن الجانب الفلسطيني يعد لتقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية على مقتل متضامنة أمريكية من أصل تركي قُتلت برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال عباس، خلال اتصال هاتفي أجراه مع سواد إيجي، والد المتضامنة، لتقديم التعازي بمقتلها: «نشعر بالحزن على فقدانها وبالغضب من هذا المحتل الغاصب ونحن نعمل مع السلطات الأمريكية والتركية من أجل تحقيق عادل وكما يجري الإعداد لتقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية على جريمة اغتيالها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي»، وذلك بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وتوفيت أيسينور إزجي إيجي (26 عاماً) متأثرة بإصابتها بالرصاص الإسرائيلي في الرأس خلال مشاركتها في تظاهرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب نابلس يوم الجمعة قبل الماضي.

وأعيد جثمان المتضامنة إلى تركيا الجمعة، حيث تم دفنها أمس عقب أداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بالمسجد المركزي في مسقط رأسها بمنطقة ديديم بولاية آيدن غربي البلاد.

وأكد عباس، خلال الاتصال بحضور القنصل العام التركي في القدس السفير إسماعيل كوبانجلو، أن أيسينور ضحَّت بحياتها وهي تدافع عن الحق والعدل والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقرر عباس منح المتضامنة «وسام نجمة القدس»، وهو من أعلى الأوسمة المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية تقديراً لتضحياتها الغالية تجاه دعم الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال، موجهاً الدعوة لوالديها وأسرتها لزيارة فلسطين تكريماً لروح ابنة فلسطين وتركيا.

وكان الجيش الإسرائيلي قال، في بيان عقب الحادثة، إنه «خلال نشاط لقوات الأمن بالقرب من قرية بيتا، ردت القوة بإطلاق نار نحو محرض رئيس قام بإلقاء الحجارة نحو القوات وشكَّل تهديداً عليها».

وتابع أنه «يتم فحص التقارير عن مقتل مواطنة أجنبية في المنطقة، حيث يجري فحص ظروف وتفاصيل إصابتها»، دون المزيد من التفاصيل.

وقوبل مقتل المتضامنة، التي كانت تتطوع ضمن حملة «فزعة» لدعم وحماية المزارعين الفلسطينيين من «انتهاكات» المستوطنين، بتنديد شعبي ورسمي فلسطيني واسع.