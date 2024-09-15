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محمد بن زايد: في ذكرى مولد نبي الرحمة ندعو الله أن ينعم على منطقتنا والعالم بالسلام

9/15/2024 2:12:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن ينعم الله تعالى على منطقتنا والعالم بالسلام والاستقرار والأمان في ذكرى مولد السراج المنير نبي الرحمة والهدى والأخلاق الكريمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «(وَدَاعِيًا إِلَى اللَّـهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا). في ذكرى مولد السراج المنير نبي الرحمة والهدى والأخلاق الكريمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ندعو الله تعالى أن ينعم على منطقتنا والعالم بالسلام والاستقرار والأمان».

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