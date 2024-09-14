دوري زين الممتاز: التضامن يفوز على كاظمة بنتيجة 2 - 1

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 9 (كونا) -- فاز نادي التضامن اليوم السبت على نظيره كاظمة بنتيجة (2 - 1) ضمن مباريات
الجولة الرابعة من الدوري
الكويتي الممتاز لكرة القدم
(دوري زين) التي أقيمت على استاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك.
وافتتح نادي التضامن التسجيل بالدقيقة العاشرة عبر لاعبه نايف زويد وتمكن التضامن من السيطرة والحفاظ على النتيجة في شوط المباراة الاول.
وفي الشوط الثاني استطاع نادي كاظمة العودة وتسجيل هدف التعادل عبر لاعبه محمد عنتر بالدقيقة الـ60 ولكن في الدقائق الأخيرة 88 من زمن المباراة سجل لاعب
التضامن ابراهيما غايي الهدف الثاني.
وبذلك رفع التضامن رصيده إلى 4 نقاط ليحل خامسا في ترتيب دوري زين في حين هبط نادي كاظمة الى المركز الثامن بثلاث نقاط.
وتستكمل منافسات الجولة يوم غد الاحد بمواجهة كل من الفحيحيل مع العربي والقادسية مع السالمية (النهاية)
م ي م / ف ا س
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