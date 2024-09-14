أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم يتقدمون باستقالاتهم من مناصبهم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 9 (كونا) -- قدم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم
اليوم السبت استقالاتهم من مناصبهم بعد انتهاء لجنة التحقيق من تقريرها بنتيجة الاحداث التي صاحبت مباراة
المنتخب الوطني امام العراق التي اقيمت يوم الثلاثاء الماضي.
واعلن الاتحاد في بيان صحفي قبول استقالة الامين العام للاتحاد من منصبه وتكليف الدكتور صالح المجروب بالقيام باعماله بالاضافة الى قبول استقالة مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام من منصبه بعد رفع لجنة التحقيق تقريرها.
وكلف مجلس الادارة الامين العام بالتكليف بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لانتخاب مجلس ادارة جديد لاستكمال مدة المجلس الحالي وفقا لنص المادة (35) من النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم. (النهاية) س ع د / ف ا س
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