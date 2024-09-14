غارات إسرائيلية ليلية على شرق لبنان توقع 4 جرحى أغلبهم أطفال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 14 - 9 (كونا) -- أصيب أربعة أشخاص بجروح بينهم ثلاثة أطفال في غارات نفذها طيران
الاحتلال الإسرائيلي ليل اليوم السبت على شمال شرق لبنان.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة اللبنانية إن طيران الاحتلال الإسرائيلي أغار على محيط بلدة الكواخ شمال مدينة الهرمل الواقعة بشمال شرق لبنان ما أدى لـ "إصابة أربعة أشخاص بجروح من بينهم ثلاثة أطفال وقد احتاج الأربعة دخول المستشفى".
من جهتها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على سهل بلدة سرعين بشمال شرق لبنان واقتصرت الأضرار على الماديات.
كما أغار الطيران على محيط بلدة حوش السيد علي الحدودية اللبنانية مع سوريا أيضا في شمال شرق لبنان.
واشارت الوكالة الوطنية الى ان طيران الاحتلال اغار على دفعتين مستهدفا مثلث بلدتي طيرحرفا والجبين اضافة الى بلدات عيترون وشيحين وكفركلا والصرفند جنوبي لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية إن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قصفت أطراف بلدة الضهيرة الحدودية جنوبا بالقذائف الحارقة.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن "المقاومة" أن مقاتليها شنوا "هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على تموضع للواء 769 من فرقة الجليل في قوات الاحتلال الاسرائيلي في عين مرغليوت وهجوم جوي بمسيرة انقضاضية على ثكنة معاليه غولاني".
كما استهدف مقاتلو المقاومة مواقع الاحتلال في رويسات العلم وثكنة زبدين وحدب يارين وحدب يارون اضافة الى قصف مرابض مدفعية الاحتلال في الزاعورة.
وتعد الغارات الإسرائيلية على شرق لبنان هذه الليلة هي الثانية على البلاد في أقل من 24 ساعة بعدما قصفت طائرة إسرائيلية منتصف الليلة الماضية مبنى غير مأهول قرب النبطية بجنوب لبنان ما أدى لإصابة 10 أشخاص كانوا يقطنون جواره وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية صباح اليوم.
واشتدت ضراوة القصف الإسرائيلي على لبنان خلال الأسابيع الأخيرة في ظل تزايد وتيرة القصف المتبادل بين الاحتلال والمقاومة عبر الحدود الجنوبية اللبنانية وهي المواجهات المستمرة منذ نحو عام حينما بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر من العام الماضي. (النهاية)
أ ي ب / ه س ص
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