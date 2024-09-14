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غارات إسرائيلية ليلية على شرق لبنان توقع 4 جرحى أغلبهم أطفال

9/14/2024 11:50:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 14 - 9 (كونا) -- أصيب أربعة أشخاص بجروح بينهم ثلاثة أطفال في غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي ليل اليوم السبت على شمال شرق لبنان.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة اللبنانية إن طيران الاحتلال الإسرائيلي أغار على محيط بلدة الكواخ شمال مدينة الهرمل الواقعة بشمال شرق لبنان ما أدى لـ "إصابة أربعة أشخاص بجروح من بينهم ثلاثة أطفال وقد احتاج الأربعة دخول المستشفى".
من جهتها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على سهل بلدة سرعين بشمال شرق لبنان واقتصرت الأضرار على الماديات.
كما أغار الطيران على محيط بلدة حوش السيد علي الحدودية اللبنانية مع سوريا أيضا في شمال شرق لبنان.
واشارت الوكالة الوطنية الى ان طيران الاحتلال اغار على دفعتين مستهدفا مثلث بلدتي طيرحرفا والجبين اضافة الى بلدات عيترون وشيحين وكفركلا والصرفند جنوبي لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية إن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قصفت أطراف بلدة الضهيرة الحدودية جنوبا بالقذائف الحارقة.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن "المقاومة" أن مقاتليها شنوا "هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على تموضع للواء 769 من فرقة الجليل في قوات الاحتلال الاسرائيلي في عين مرغليوت وهجوم جوي بمسيرة انقضاضية على ثكنة معاليه غولاني".
كما استهدف مقاتلو المقاومة مواقع الاحتلال في رويسات العلم وثكنة زبدين وحدب يارين وحدب يارون اضافة الى قصف مرابض مدفعية الاحتلال في الزاعورة.
وتعد الغارات الإسرائيلية على شرق لبنان هذه الليلة هي الثانية على البلاد في أقل من 24 ساعة بعدما قصفت طائرة إسرائيلية منتصف الليلة الماضية مبنى غير مأهول قرب النبطية بجنوب لبنان ما أدى لإصابة 10 أشخاص كانوا يقطنون جواره وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية صباح اليوم.
واشتدت ضراوة القصف الإسرائيلي على لبنان خلال الأسابيع الأخيرة في ظل تزايد وتيرة القصف المتبادل بين الاحتلال والمقاومة عبر الحدود الجنوبية اللبنانية وهي المواجهات المستمرة منذ نحو عام حينما بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر من العام الماضي. (النهاية)

أ ي ب / ه س ص



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