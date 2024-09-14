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(ريال مدريد) يهزم (ريال سوسيداد) بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني

9/14/2024 11:50:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 14 - 9 (كونا) -- حقق (ريال مدريد) الفوز على منافسه (ريال سوسيداد) بهدفين دون رد اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل فينيسيوس جونيور هدف التقدم من ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 58 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (ريالي أرينا) فيما أضاف الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثاني من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 75.
وحصد (ريال مدريد) النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالترتيب العام للمسابقة بفارق نقطة مؤقتا خلف المتصدر (برشلونة) فيما تجمد رصيد (ريال سوسيداد) عند أربع نقاط في المركز 16 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها فاز (فياريال) الثالث بالترتيب على (مايوركا) بهدفين لهدف فيما يلتقي المتصدر (برشلونة) مع (جيرونا) الخامس بالترتيب ويستضيف (أتلتيكو مدريد) الرابع منافسه (فالنسيا) متذيل الترتيب غدا الأحد. (النهاية) ه ن د / ف ا س

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