(ريال مدريد) يهزم (ريال سوسيداد) بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 14 - 9 (كونا) -- حقق (ريال مدريد) الفوز على منافسه (ريال سوسيداد) بهدفين دون رد اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وسجل فينيسيوس جونيور هدف التقدم من ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 58 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (ريالي أرينا) فيما أضاف الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثاني من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 75.
وحصد (ريال مدريد) النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالترتيب العام للمسابقة بفارق نقطة مؤقتا خلف المتصدر (برشلونة) فيما تجمد رصيد (ريال سوسيداد) عند أربع نقاط في المركز 16 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها فاز (فياريال) الثالث بالترتيب على (مايوركا) بهدفين لهدف فيما يلتقي المتصدر (برشلونة) مع (جيرونا) الخامس بالترتيب ويستضيف (أتلتيكو مدريد) الرابع منافسه (فالنسيا) متذيل الترتيب غدا الأحد. (النهاية) ه ن د / ف ا س
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