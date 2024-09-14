Sunday, 15 September 2024 09:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكويتي سليمان الشمروخ يحل خامسا بنهائي رمي المطرقة بالبطولة العربية للناشئين

9/14/2024 11:50:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 14 - 9 (كونا) -- أنهى لاعب منتخب الكويت لألعاب القوى سليمان الشمروخ اليوم السبت منافسات نهائي رمي المطرقة باحتلاله المركز الخامس ضمن منافسات البطولة العربية العاشرة للناشئين والناشئات لألعاب القوى المقامة في مدينة الطائف بالسعودية.
وحل الشمروخ خامسا مسجلا رقما شخصيا جديدا في رمي المطرقة بمسافة قدرها 99ر59 مترا فيما شهدت منافسات نهائي الوثب الثلاثي تسجيل اللاعب محمد المياس رقما شخصيا جديدا بمسافة قدرها 37ر13 مترا.
وفي منافسات نصف نهائي سباق 200 متر سجل اللاعب سيد فاخر رقما شخصيا جديدا بزمن قدره 29ر22 ثانية وتأهل الى نهائي السباق.
وتختم البطولة العربية العاشرة للناشئين والناشئات لألعاب القوى منافساتها غدا الأحد وشارك فيها 18 منتخبا من بينها الكويت. (النهاية)

ف ن / ه س ص



MENAFN14092024000071011013ID1108674574

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث