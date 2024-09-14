الكويتي سليمان الشمروخ يحل خامسا بنهائي رمي المطرقة بالبطولة العربية للناشئين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 14 - 9 (كونا) -- أنهى لاعب منتخب
الكويت لألعاب القوى سليمان الشمروخ اليوم السبت منافسات نهائي رمي المطرقة باحتلاله المركز الخامس ضمن منافسات البطولة العربية العاشرة للناشئين والناشئات لألعاب القوى المقامة في مدينة الطائف بالسعودية.
وحل الشمروخ خامسا مسجلا رقما شخصيا جديدا في رمي المطرقة بمسافة قدرها 99ر59 مترا فيما شهدت منافسات نهائي الوثب الثلاثي تسجيل اللاعب محمد المياس رقما شخصيا جديدا بمسافة قدرها 37ر13 مترا.
وفي منافسات نصف نهائي سباق 200 متر سجل اللاعب سيد فاخر رقما شخصيا جديدا بزمن قدره 29ر22 ثانية وتأهل الى نهائي السباق.
وتختم البطولة العربية العاشرة للناشئين والناشئات لألعاب القوى منافساتها غدا الأحد وشارك فيها 18 منتخبا من بينها الكويت. (النهاية)
ف ن / ه س ص
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