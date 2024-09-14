بلينكن وغوتيريش يبحثان هاتفيا الجهود الجماعية لمواجهة التحديات العالمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 14 – 9 (كونا) -– بحث وزير
الخارجية الامريكي انتوني بلينكن مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش هاتفيا اليوم السبت الجهود الجماعية لمواجهة التحديات العالمية مع قرب انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في 24 سبتمبر الجاري.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي
ان بلينكن ناقش مع غوتيريش "الفرصة المتجددة" التي تقدمها قمة المستقبل المقررة في 22 من الشهر الجاري للدول الأعضاء لتأكيد الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
واضاف ميلر ان وزير الخارجية الامريكي اعرب عن دعم بلاده لتحقيق (ميثاق من اجل المستقبل) خارطة طريق القمة لتعزيز مبادىء الأمم المتحدة.
واوضح ان بلينكن أكد أهمية حشد العمل الجماعي لمعالجة التحديات العالمية مشيرا الى اولويات بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى رأسها العمل الجماعي لمعالجة الصراعات والأزمات وتنشيط الجهود الانسانية وتعزيز الأمم المتحدة بأن تكون اكثر شمولا وفاعلية.
وكان الامين العام للامم المتحدة قد اكد ان قمة المستقبل المقرر انعقادها في مقر المنظمة الدولية في 22 و23 سبتمبر الجاري تشكل "خطوة مهمة" في مرحلة بناء تعددية أقوى وأكثر فعالية وفرصة للتوصل الى اتفاقات بعيدة المدى بشأن التعاون الدولي من اجل عالم اكثر أمنا واستدامة وعدالة. (النهاية)
أ م م / ر ج
MENAFN14092024000071011013ID1108674573
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