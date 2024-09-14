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بلينكن وغوتيريش يبحثان هاتفيا الجهود الجماعية لمواجهة التحديات العالمية

9/14/2024 11:50:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 14 – 9 (كونا) -– بحث وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش هاتفيا اليوم السبت الجهود الجماعية لمواجهة التحديات العالمية مع قرب انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في 24 سبتمبر الجاري.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي ان بلينكن ناقش مع غوتيريش "الفرصة المتجددة" التي تقدمها قمة المستقبل المقررة في 22 من الشهر الجاري للدول الأعضاء لتأكيد الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
واضاف ميلر ان وزير الخارجية الامريكي اعرب عن دعم بلاده لتحقيق (ميثاق من اجل المستقبل) خارطة طريق القمة لتعزيز مبادىء الأمم المتحدة.
واوضح ان بلينكن أكد أهمية حشد العمل الجماعي لمعالجة التحديات العالمية مشيرا الى اولويات بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى رأسها العمل الجماعي لمعالجة الصراعات والأزمات وتنشيط الجهود الانسانية وتعزيز الأمم المتحدة بأن تكون اكثر شمولا وفاعلية.
وكان الامين العام للامم المتحدة قد اكد ان قمة المستقبل المقرر انعقادها في مقر المنظمة الدولية في 22 و23 سبتمبر الجاري تشكل "خطوة مهمة" في مرحلة بناء تعددية أقوى وأكثر فعالية وفرصة للتوصل الى اتفاقات بعيدة المدى بشأن التعاون الدولي من اجل عالم اكثر أمنا واستدامة وعدالة. (النهاية)

أ م م / ر ج



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